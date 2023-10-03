Азербайджан обнародовал план по реинтеграции Карабаха

03 октября 2023, 07:51

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Жителям Карабаха гарантируются права и свободы, в том числе право говорить на родном языке и развивать свою культуру, карабахским предпринимателям будет оказана поддержка в виде льгот и кредитов, а фермеров освободят от налогов, сказано в обнародованном властями Азербайджана плане по реинтеграции Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", после проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыло 100 514 карабахских беженцев. На следующий день Миссия ООН заявила, что насчитала всего 1000 человек, которые решили остаться в Нагорном Карабахе.

Власти Азербайджана представили план по реинтеграции Нагорного Карабаха, в том числе армянского населения. Документ разделен на разделы: правовая и административная сфера, сфера безопасности, экономическая сфера, социальная сфера, сфера культуры, образования и религии, сказано в документе, опубликованным 2 октября на сайте президента Азербайджана.

Жителям Карабаха власти гарантируют безопасность, равенство прав и свобод, в том числе свободы вероисповедания, возможность сохранить свой родной язык и развивать свою культуру, этнокультурные особенности, сказано в документе, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На территории Карабаха будут сформировали муниципалитеты, их глав будет выбирать местной население. Управление регионом планируется осуществляться через представительства президента Азербайджана.

В Карабахе будет действовать законодательство Азербайджана, у жителей планируется изъять все оружие, а контроль за соблюдением правопорядка возложить на МВД Азербайджана.

Согласно плану, в Карабахе также будет действовать особой экономический режим, в рамках которого жителям будут предоставлены налоговые и таможенные льготы, власти обещают оказать поддержку предпринимателям в виде льготных кредитов, субсидирования процентов, предоставления гарантий по кредитам. Фермеров планируется освободить от всех налогов, кроме земельного, сказано в документе.

Отмечается, что денежной единицей в Карабахе будет азербайджанский манат.

Напомним, проведенная Азербайджаном 19-20 сентября боевая операция усугубила и без того сложную гуманитарную обстановку в Нагорном Карабахе, вызванную продолжительной блокадой. 29 сентября Ереван подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских военных и политических деятелей. Баку счел этот иск неприемлемым.

1 октября стало известно, что Азербайджан объявил в международный розыск бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

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