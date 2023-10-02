Миссия ООН насчитала 1000 оставшихся в Карабахе

02 октября 2023, 21:38

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В Карабахе осталось не более 1000 местных жителей, при этом в Ханкенди не зафиксировано разрушений, и местные жители не жаловались на случаи насилия после прекращения огня, заявила Миссия ООН по итогам мониторинга.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября в Карабах прибыла миссия ООН для изучения обстановки в регионе и определения гуманитарных потребностей жителей. Карабахский чиновник Унан Тадевосян и армянский депутат Тигран Абрамян сочли запоздалой и формальной отправку миссии в Карабах после того, как его покинули более 100 тысяч жителей.

По данным властей Армении, уже к 30 сентября в страну переехали 100 417 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 1 октября число беженцев достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен.

Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила 1 октября Карабахский регион в Азербайджане, в частности, побывала в Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла"), где встретилась с местным населением.

В сообщении на сайте ООН говорится, что в городе осталось очень мало местных жителей, "от 50 до 1000 этнических армян". В городе участники миссии встретили автобус примерно с десятком пассажиров, который направлялся в Армению, но в Лачинском коридоре представители миссии не обнаружили гражданских транспортных средств. В отчете говорится, что ни жители, ни собеседники миссии не сообщали о случаях насилия в отношении гражданского населения после последнего прекращения огня. При этом участники миссии не пришли к выводу, "намерено ли местное население возвращаться". "Миссия была поражена тем, как внезапно местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые это, должно быть, вызвало", - говорится в отчете.

Говоря об обстановке в Ханкенди, миссия отметила, что в городе нет ни одного открытого магазина, а в тех частях города, которые были посещены, не зафиксировано "ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилые дома, а также культурным и религиозным объектам".

При этом участники миссии не смогли оценить степень ущерба сельскому хозяйству. "Из-за ограниченного доступа к сельским районам не было никакой информации о животноводстве и сельском хозяйстве, в том числе о том, имеют ли фермеры доступ к посеву пшеницы в предстоящем сезоне или готовы ли они к нему. Миссия не зафиксировала каких-либо разрушений сельскохозяйственной инфраструктуры или павших животных на дороге", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в отчет говорится, что Азербайджан готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе. Миссия подчеркнула, что необходимо укреплять доверие и уверенность между карабахским населением и властями Азербайджана, что "потребует времени и усилий со всех сторон" и призвала "приложить все усилия для обеспечения защиты прав местного населения"."ООН в Азербайджане готова поддержать оставшееся местное население и тех, кто желает вернуться, при поддержке правительства Азербайджанской Республики и в партнерстве с другими заинтересованными сторонами и партнерами", - сказано в сообщении.

В отчете также говорится, что в Агдаме, через который миссия въехала в регион проживания армянского населения, миссия наблюдала разрушения и отметила "потребности в противоминной деятельности".

Постоянные тревожные сигналы армянской стороны о том, что Азербайджан планирует подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке преднамеренными действиями, не привели к эффективным шагам международного сообщества, заявил сегодня глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что миссия ООН в Нагорный Карабах, прибыла с опозданием и ее единственным результатом может стать фиксация этнической чистки армянского населения Нагорного Карабаха, сообщило сегодня "Арменпресс".

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