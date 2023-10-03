Карабахские студенты получили возможность продолжить учебу в Армении

03 октября 2023, 23:42

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Ереванский государственный университет готов принять студентов из Нагорного Карабаха, чтобы они продолжили свое обучение.

Как писал "Кавказский узел", по данным властей Армении, 1 октября число беженцев из Нагорного Карабаха достигло 100 514 человек. Последний автобус перевез 15 человек из числа тех, кто не мог самостоятельно покинуть свои дома, сообщил 1 октября карабахский омбудсмен. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе осталось не более 1000 местных жителей. Власти Армении развернули две программы помощи беженцам, однако выплат не хватает на аренду жилья в городах, поскольку цены на недвижимость в стране выросли после исхода жителей Нагорного Карабаха.

Студенты, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, смогут продолжить учебу в Ереванском государственном университете. Вуз готов зачислить карабахских студентов на соответствующий курс по своей специальности, сообщается на сайте ЕГУ.

Согласно заявлению университета, возможность продолжить обучение предоставляется всем студентам из Карабаха, вне зависимости от наличия соответствующих документов на момент подачи заявления, количества мест, предусмотренных лицензией, а также разницы в учебных часах по программе.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. Жители региона массово покинули свои дома и стали беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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