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02:56, 5 декабря 2024

Вопрос гражданства стал препятствием для трудоустройства карабахских беженцев

Карабахские беженцы, 2023 год. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После массового исхода населения из Нагорного Карабаха около 20 тысяч беженцев трудоустроились в Армении. Процессу трудоустройства препятствует фактор гражданства.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на 29 ноября, гражданство Армении приняли около 4400 карабахских беженцев. 

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года  - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

С сентября 2023 года по июль 2024 года в Армении трудоустроилось около 20 тысяч беженцев из Нагорного Карабаха, следует из отчета о занятости и реализации трудовых прав переселенцев подготовленного Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи, Антикоррупционным центром Transparency International, Группой передовых общественных исследований, Информационным центром "Фактор" и профсоюзом "Образование и солидарность". 

Авторы исследования изучили документы, в частности национальное законодательство, провели интервью с заинтересованными сторонами, в том числе представителями уполномоченных органов, так и соискателями работы, организовали фокус-групповые обсуждения для выявления препятствий к трудоустройству беженцев в Армении. По мнению авторов отчета, эта работа необходима для содействия государству в разработке и реализации адресных и эффективных программ, направленных на помощь переселенцам.

Согласно данным исследования, за апрель 2024 года только 16 300 беженцев из Нагорного Карабаха были трудоустроены, а 1065 человек зарегистрированы как предприниматели или участники либо основатели компаний. К июлю 2024 года число трудоустроенных лиц увеличилось до 20 тысяч человек. 

Исследование показало, что фактор гражданства и решение правительства Армении о признании карабахцев беженцами значительно осложнили процесс трудоустройства. "Арцахцам (самоназвание армянского населения Карабаха) пришлось выбирать между отказом от своего прежнего паспорта, который формально и по их восприятию являлся паспортом гражданина Армении, или принятием гражданства Армении, на оформление которого уходило несколько месяцев. А принятие гражданства Армении является одним из условий трудоустройства", - говорится в отчете. 

Кроме того, одними из ключевых препятствий к трудоустройству являются: недостаток профессиональных рабочих мест и низкий уровень заработной платы. С июня 2024 года снизилась активность негосударственных инициатив, направленных на профессиональную ориентацию и содействие в трудоустройстве, говорится в документе. 

Согласно официальным данным, по состоянию на 28 ноября гражданство Армении получили 4 тысячи 394 беженца из Нагорного Карабаха из 6 тысяч 338 обратившихся. По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, несмотря на упрощенную процедуру получения гражданства для карабахцев, беженцы сталкиваются с многочисленными техническими и административными проблемами. Одна из проблем - восстановление документов, утерянных при переселении. "Во многих случаях их восстанавливать становится невозможным, люди вынужденно ходят по судам", - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла". 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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