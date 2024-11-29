Более 4 тысяч карабахских беженцев приняли гражданство Армении

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Получение гражданства Армении не влияет на право возвращение в Карабах, заверил замглавы МВД, комментируя опасения беженцев по поводу натурализации.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. По данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Обсуждение по вопросу натурализации беженцев из Нагорного Карабаха в Армении состоялось сегодня в парламенте. Слушание инициировали депутаты фракции «Айастан» Элинар Варданян и Анна Григорян, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала Factor.am.

Паспорта Армении с кодом 070, которые выдавались жителям Нагорного Карабаха до [сентября] 2023 года, давал им все те же права, что и жителям Армении, заявил в ходе слушаний омбудсмен Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) Гегам Степанян. Исключение составляло право голосовать на территории Армении, однако после постановки на учет и внесения данных в избирательные списки, карабахцы получали право голосовать. «Жители Арцаха с паспортами с кодом 070 также беспрепятственно поступали на работу в государственный сектор Армении», - отметил он.

После исхода армянского населения из Нагорного Карабаха правительство Армении позволило беженцам оформлять гражданство Армении в упрощенном порядке, однако вынужденные переселенцы не торопятся получать гражданство Армении. «На это есть как объективные, так и субъективные причины. В частности, (убеждение), что получение гражданства лишит их права на возвращение в Арцах. Это следствие отказа армянских властей озвучить на переговорах это право. Требование получить гражданство Армении, чтобы пользоваться теми или иными социальными программами, укореняет в арцахцах эти опасения», - подчеркнул Степанян.

Получение гражданства Армении не влияет на право на возвращение в Карабах, заявил в ходе обсуждения замглавы МВД Армен Казарян, которые до назначения на эту должность возглавлял Службу миграции и гражданства МВД Армении. По его словам, право на возвращение прописано в Международном пакте о гражданских и политических правах от 1966 года, а также в Европейской конвенции по правам человека. «Есть промежуточное решение Международного суда ООН, и принятие гражданства Армении на этот вопрос не влияет», - пояснил он.

Армянское гражданство за прошедший год приняли 4394 карабахских беженца, добавил замминистра.

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