Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

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Активисты в Ереване организовали факельное шествие, приуроченное к 110-й годовщине геноцида армян в Османской империи.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно 23 и 24 апреля жители Армении проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Так, 23 апреля 2024 года активисты в Ереване организовали факельное шествие памяти жертв геноцида.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян более 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают те события геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи".

Сегодня на площади Республики в Ереване началось факельное шествие, приуроченное к 110-й годовщине геноцида армян, сообщает News.am.

Мероприятие организовано Молодежным союзом и студенческим союзом «Никол Агбалян». Все желающие смогли принять участие в шествии и нести в мемориальный комплекс «Цицернакаберд» факел, символизирующий борьбу за признание и осуждение геноцида, пишет издание.

Напомним, в 2023 году также прошли мероприятия памяти жертв геноцида армян. Истории предков, которые пережили геноцид, передаются в армянских семьях из поколения в поколение, рассказали тогда "Кавказскому узлу" участники памятных акций.

В частности, Аракел Овсепян сообщил, что его дед был дьячком в церкви. "Когда начались погромы, священник наказал ему бить в колокола. С колокольни он видел, как турки сбрасывают мать и сестру в ущелье. Другая группа турок заперла священника в церкви, подожгла ее. Дед спрыгнул с колокольни, побежал домой, где увидел повешенными отца и двух братьев", – рассказал он.

Материалы об отношении разных стран к геноциду армян собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

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