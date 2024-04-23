Активисты в Ереване провели факельное шествие в память о жертвах геноцида

23 апреля 2024, 23:28

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Правящая политическая сила последовательно предает забвению геноцид армян 1915-1923 годов в Османской Турции, заявили участники факельного шествия в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 и 24 апреля жители Армении и представители диаспоры в разных странах мира ежегодно проводят мероприятия памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Истории предков, которые пережили геноцид, передаются в армянских семьях из поколения в поколение, рассказали "Кавказскому узлу" участники памятных акций в 2023 году.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 стран, в том числе Россия. Власти Турции не считают события 1915 года геноцидом, говорится в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Факельное шествие памяти жертв геноцида армян 1915-1923 годов в Османской Турции сегодня вечером началось с сожжения флагов Азербайджана и Турции, что стало ежегодной традицией акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Шествие в Ереване было организовано Молодежным союзом АРФ "Дашнакцутюн" и студенческим союзом "Никол Агбалян". Участники акции, начав марш с площади Республики, несли с собой флаги стран, официально признавших геноцид армян. Безопасность акции обеспечивали многочисленные силы полиции.

Никол Пашинян и его команда, проводя политику территориальных уступок, закладывают мину под армянскую государственность, заявил журналистам представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутат фракции "Айастан" Ишхан Сагателян. "Армянские власти не имели права на территориальные уступки без референдума. Сдача суверенных территорий – государственное преступление и измена", – подчеркнул он. При этом Сагателян отметил, что оппозиции не удалось получить широкую поддержку общества, чтобы пресечь односторонние уступки и добиться отстранения Пашиняна от власти. "Нужно отбросить все противоречия и сплотиться вокруг одной цели – смены власти. События в Тавуше могут стать детонатором акций по всей Армении", - сказал депутат.

По его мнению, Пашинян и его команда стали проводниками политических интересов Азербайджана и Турции. "Даже риторика у них одинакова. В частности, сегодня турецкий президент Эрдоган заявил, что вопрос геноцида должны изучать историки. Аналогичную мысль высказывали сам Никол Пашинян и провластный депутат Андраник Кочарян", - пояснил Сагателян.

Бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян осудил процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Делимитация границы по согласованной линии близ селений Воскепар и Баганис отрежет местному населению доступ к дороге из Еревана в Тбилиси и лишит селян хозяйственных угодий, заявили жители приграничья. Эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

"Односторонние уступки не могут быть эффективными, и замена армии на пограничников не может быть эффективной. Для того чтобы пробить оборону, Азербайджану нужна была бы специальная операция. Никол Пашинян облегчил задачу для Азербайджана, разрушая наши оборонительные участки. Кроме этого, азербайджанские пограничники ничем не отличаются от армии, даже оснащены лучше. Сказать аналогичное про армянских пограничников не могу. Сдав позиции, власти создали дисбаланс сил по охране государственной границы", - заявил он до начала факельного шествия.

Депутат от фракции "Честь имею" Анна Мкртчян назвала капитуляцией соглашение о делимитации армяно-азербайджанской границы. "Пока Никол Пашинян у власти, турецкие и азербайджанские земли "найдутся" в Сюнике и Гегаркунике", - заявила она журналистам до начала факельного шествия.

Она раскритиковала армянских силовиков, защищающих решения властей. "Вместо того чтобы защищать национальные интересы, силовые структуры фабрикуют дела, арестовывая тех, кто встал на защиту государственности. Нужна консолидация всех сил, чтобы пресечь предательскую политику правящей силы", - считает депутат.

Третий президент Армении Серж Саргсян считает реальной перспективой отстранение Пашиняна от власти. По его мнению, самый оптимальный путь – вотум недоверия. "Это время придет. Две оппозиционные партии не смогут сделать это. Нужно обеспечить общественное давление", - заявил он журналистам перед началом шествия.

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