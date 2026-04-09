Кавказский узел

15:08, 9 апреля 2026

Международные организации потребовали освободить журналистов Abzas Media

Журналисты Abzas Media. Фото: Abzas Media

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международные правозащитные организации раскритиковали решение Верховного суда Азербайджана, который оставил в силе приговоры по делу Abzas Media журналистов и призвали к освобождению журналистов.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2025 года суд в Баку признал сотрудников интернет-издания Abzas Media виновными в экономических преступлениях. Директор издания Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фарид Мехрализаде приговорены к девяти годам лишения свободы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова - к восьми, а Мохаммед Кекалов - к семи. 6 марта Мехрализаде, а 13 марта Ульви Гасанли на заседаниях по рассмотрению кассационной жалобы заявили о своей невиновности и потребовали отменить приговор. 3 апреля апелляционный суд оставил в силе приговор всем осужденным по делу

Сотрудники Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции 40 тысяч евро. Позднее по этому делу был арестован и экономист Фарид Мехрализаде. Впоследствии им были предъявлены новые обвинения в экономических преступлениях. Все подсудимые отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Кому были посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

 Комитет по защите журналистов  раскритиковал утверждение Верховном судом  Азербайджана решения о длительных тюремных сроках для  журналистов независимого медиа-издания Abzas Media. Комитет отметил, что они занимались  антикоррупционными расследованиями и все отвергли обвинения - говорится в распространенном 8 апреля заявлении КЗЖ

После решения суда от 3 апреля журналисты планируют подать жалобу в Европейский суд по правам человека, сообщила Гюнель Сафарова, находящаяся в эмиграции исполняющая обязанности директора и главного редактора Abzas Media.

Отклоняя апелляции журналистов, осужденных по делу Abzas Media власти, возможно, считают, что ставят последнюю точку в деле независимых СМИ, заявила координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. «Очевидно, что они боятся публикаций о коррупции на высоком уровне в Азербайджане. Если им нечего скрывать, власти должны прекратить репрессии и освободить всех заключённых журналистов. Иностранные правительства должны уделять приоритетное внимание свободе прессы и освобождению журналистов в своих контактах с официальными лицами в Баку», - подчеркнула Саид.

Полиция провела обыск в офисе Abzas Media в 2023 году и заявила, что обнаружила 40 000 евро (46 800 долларов США), обвинив посольства США, Франции и Германии в незаконном финансировании издания, напоминают КЗЖ.

«Эти журналисты входят в число как минимум 24 журналистов, находящихся в заключении в Азербайджане; большинство из них были задержаны по обвинениям в получении средств от западных доноров с конца 2023 года на фоне ухудшения отношений с Западом. Закон Азербайджана требует от организаций гражданского общества получать государственное одобрение на получение иностранных грантов, в несоблюдении чего власти и обвинили эти издания. В решениях по аналогичным делам Европейский суд по правам человека подчёркивал, что такое нарушение по азербайджанскому законодательству наказывается штрафами, а не уголовными санкциями. Независимые эксперты утверждают, что власти отказываются регистрировать независимые организации, стремящиеся получить иностранные гранты, что делает невозможным их легальное получение», - подчеркнула международная журналистская организация, призвав власти «немедленно освободить всех журналистов, неправомерно заключённых в тюрьмы в ходе продолжающегося давления на свободу прессы в стране».

К освобождению арестованных в Азербайджане представителей прессы призвала и другая международная организация в защиту журналистов.

Власти Азербайджана не комментируют заявления международных организаций по делу Abzas Media.

Напомним, преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

