RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:34, 7 января 2025

Владимир Яроцкий обвинен в распространении "фейков" про армию

Владимир Яроцкий Фото: https://memopzk.org/wp-content/uploads/2024/07/yarotskii_rus.jpg признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарец Владимир Яроцкий, оштрафованный ранее за призывы к терроризму, обвинен по уголовной статье о распространении "фейков" про армию.

Как информировал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд в Краснодаре приговорил к полутора годам колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Позже Яроцкий был обвинен в призывах к терроризму и оштрафован. 31 июля 2024 года правозащитники признали Яроцкого политзаключенным.

Силовики в Краснодарском крае завели в отношении Владимира Яроцкого новое дело по статье о распространении "фейков" про армию.

О новом обвинении стало известно из жалобы адвоката Яроцкого на то, что его подзащитный содержится в СИЗО более полугода. В производстве следователя следственного отдела по Центральному округу Краснодара следственного управления СКР по Кубани находится уголовное дело в отношении Яроцкого, которому вменяется часть 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение "фейоков" об армии, предусматривает до пяти лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), указано в карточке дела, опубликованной на сайте Краснодарского краевого суда.

Подробностей по делу не приведено.

Согласно материалам дела, адвокат Яроцкого обратился в суд с требованием отменить содержание под стражей его подзащитного. Ранее суд поместил его под арест сроком до 8 января текущего года. Защита указала, что Яроцкой содержится под арестом более шести месяцев. Краснодарский краевой суд заменил содержание под стражей на запрет определенных действий – Яроцкий не должен покидать дом ночью, пользоваться средствами связи, общаться со свидетелями и менять место жительства.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 года Владимир Яроцкий опубликовал на своей странице в соцсети изображение, на котором был показан мужской половой орган с завязанной на нем георгиевской лентой, а также Владимир Путин.

"Георгиевская лента является символом воинской славы России, публичное осквернение которого влечет за собой ответственность", – отметила ранее объединенная пресс-служба судов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
08:40, 7 января 2025
Суд отказался отпустить Сергея Симоненко под домашний арест
Экоактивист с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.
02:30, 7 января 2025
Волонтеров не пустили в "Сафари-Парк" проверить условия содержания спасенных в Анапе птиц
Добровольцы и мешки с песком и мазутом близ Анапы. Скриншот фото из Telegram-канала Вениамина Кондратьева от 06.01.25, https://t.me/kondratyevvi/8296
20:18, 6 января 2025
Более 118 тысяч тонн песка с мазутом вывезены с побережья близ Анапы
18:30, 6 января 2025
Власти отчитались о спасении более 5,6 тысячи птиц на Кубани
Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
14:06, 6 января 2025
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Скопление машин вблизи КПП "Верхний Ларс". Фото: МЧС России
06 января 2025, 11:11
Водители в пробке перед "Верхнем Ларсом" пожаловались на отсутствие пунктов обогрева

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше