Владимир Яроцкий обвинен в распространении "фейков" про армию

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Краснодарец Владимир Яроцкий, оштрафованный ранее за призывы к терроризму, обвинен по уголовной статье о распространении "фейков" про армию.

Как информировал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд в Краснодаре приговорил к полутора годам колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Позже Яроцкий был обвинен в призывах к терроризму и оштрафован. 31 июля 2024 года правозащитники признали Яроцкого политзаключенным.

Силовики в Краснодарском крае завели в отношении Владимира Яроцкого новое дело по статье о распространении "фейков" про армию.

О новом обвинении стало известно из жалобы адвоката Яроцкого на то, что его подзащитный содержится в СИЗО более полугода. В производстве следователя следственного отдела по Центральному округу Краснодара следственного управления СКР по Кубани находится уголовное дело в отношении Яроцкого, которому вменяется часть 1 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение "фейоков" об армии, предусматривает до пяти лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), указано в карточке дела, опубликованной на сайте Краснодарского краевого суда.

Подробностей по делу не приведено.

Согласно материалам дела, адвокат Яроцкого обратился в суд с требованием отменить содержание под стражей его подзащитного. Ранее суд поместил его под арест сроком до 8 января текущего года. Защита указала, что Яроцкой содержится под арестом более шести месяцев. Краснодарский краевой суд заменил содержание под стражей на запрет определенных действий – Яроцкий не должен покидать дом ночью, пользоваться средствами связи, общаться со свидетелями и менять место жительства.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 года Владимир Яроцкий опубликовал на своей странице в соцсети изображение, на котором был показан мужской половой орган с завязанной на нем георгиевской лентой, а также Владимир Путин.

"Георгиевская лента является символом воинской славы России, публичное осквернение которого влечет за собой ответственность", – отметила ранее объединенная пресс-служба судов.

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