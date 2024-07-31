Правозащитники признали политзаключенным жителя Краснодара Владимира Яроцкого

31 июля 2024, 17:13

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Уголовное дело против Владимира Яроцкого по статье о реабилитации нацизма является политически мотивированным, а статья по которой он преследуется, не соответствует Конституции России и международным правовым нормам, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав освободить Яроцкого и прекратить уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину. Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания.

В марте новое дело против Яроцкого поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда, он обвинен в призывах в терроризму. Суд в Ростове-на-Дону признал краснодарца Владимира Яроцкого виновным в призывах к терроризму и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенным краснодарца Владимира Яроцкого. Правозащитники отметили, что статья о публичной реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ), по которой он приговорен к реальному сроку "не отвечает принципу правовой определённости, не соответствует Конституции России и Международному пакту о гражданских и политических правах, избыточна и создана с конъюнктурно-пропагандистскими и репрессивными целями российских властей".

Правозащитники отметили, что публикация, за которую Яроцкий получил срок, носила пацифистский характер, при этом подается провластными СММ как "пошлая хулиганская выходка". "Назначенное Яроцкому первоначальное наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года не соответствует тяжести вменённых ему деяний, даже если бы в них действительно содержались признаки какого-либо правонарушения. Более того — поскольку отмена приговора связана с оценкой судом апелляционной инстанции его как недостаточно сурового, мы можем полагать, в условиях сложившейся правоприменительной практики, что Яроцкий снова будет приговорён к лишению свободы на основании тех же оценок его действий судом", - указано в сообщении на сайте правозащитного проекта

"Уголовное дело по статье 354.1 УК РФ против Владимира Яроцкого является политически мотивированным, направленным на наказание критиков власти, а также устрашение общества в целом, а лишение свободы было применено к нему в нарушение права на свободу выражения, на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах. Лишение свободы явно неадекватно правонарушениям, которые ему вменены", - отметили правозащитники, потребовав освободить Яроцкого и прекратить его политическое преследование.

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