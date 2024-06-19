Житель Кубани приговорен к штрафу за призывы к терроризму

19 июня 2024, 17:04

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Суд в Ростове-на-Дону признал краснодарца Владимира Яроцкого виновным в призывах к терроризму и назначил ему штраф в 350 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что в январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину. Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело краснодарца Владимира Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания. В марте новое дело против Яроцкого поступило на рассмотрение Южного окружного военного суда, он обвинен в призывах в терроризму.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу в 350 тысяч рублей жителя Краснодара Владимира Яроцкого по делу о призывах к терроризму, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо (Медиапроект «ОВД-Инфо» признано иностранным агентом)" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, 31 июля 2022 года Яроцкий, будучи в Анапе, разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовое сообщение, содержащее призывы к терроризму. Дело было заведено по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК). Суд приговорил Яроцкого к штрафу в 350 тысяч рублей и на два года запретил администрировать сайты в интернете.

Как следует из карточки дела на сайте суда,оно поступило в суд 14 марта, состоялись два заседания.

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