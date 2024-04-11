Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

11 апреля 2024, 10:49

Суд отправил на пересмотр дело Владимира Яроцкого

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Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело краснодарца Владимира Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания. Ранее Яроцкий был приговорен к полутора годам заключения за осквернение георгиевской ленты.

Как информировал "Кавказский узел", в январе суд в Краснодаре приговорил к одному году и шести месяцам заключения местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой.

Краснодарский краевой суд 20 марта отменил приговор суда, который признал краснодарца Владимира Яроцкого виновным в публичном осквернении символов воинской славы после того, как он опубликовал в интернете непристойное изображение, на котором также были показаны президент России Владимир Путин и георгиевская лента, передал 10 апреля "Коммерсант".

Суд отправил дело на пересмотр после того, как об отмене приговора ходатайствовала прокуратура. Обвинение заявило, что суд первой инстанции допустил нарушения – не назначил дополнительное наказание и не учел подсудность дела, уточнило 10 апреля "ОВД Инфо"*.

Напомним, по версии следствия, в мае 2023 года Владимир Яроцкий опубликовал на своей странице в соцсети изображение, на котором был показан мужской половой орган с завязанной на нем георгиевской лентой, а также Владимир Путин.

"Георгиевская лента является символом воинской славы России, публичное осквернение которого влечет за собой ответственность", – отметила объединенная пресс-служба судов.

Яроцкий во время суда признал свою вину.

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Примечание:

"Трое жителей Северного Кавказа обвинены в осквернении Вечного огня в Невинномысске", "Житель Ставрополья осужден за призывы к экстремизму", "Публикации в мессенджере обернулись краснодарцу арестом и штрафом".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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