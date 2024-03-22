22 марта 2024, 02:05

Краснодарец Яроцкий обвинен в призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону готовится рассмотреть дело против жителя Краснодара Владимира Яроцкого, который был осужден за осквернение символов воинской славы, а теперь обвиняется в призывах к терроризму. 

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину.

Южный окружной военный суд рассмотрит новое уголовное дело против Владимира Яроцкого. На этот раз житель Краснодара обвинен в публичных призывах к терроризму.

Материалы дела поступили в суд в середине марта и были переданы на рассмотрение судье Терентьеву, но дата заседания по нему пока не назначена, следует из картотеки на сайте суда.

Судя по статье обвинения, поводом для возбуждения дела стали публикации в сети. Какие именно посты Яроцкого следствие расценило как призывы к терроризму, пока неизвестно. Часть 2 статьи 205.2 УК России, которая вменяется жителю Краснодара, предусматривает от пяти до сети лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием. 

Комментариями Яроцкого или его адвоката относительно нового уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Трое жителей Северного Кавказа обвинены в осквернении Вечного огня в Невинномысске", "Житель Ставрополья осужден за призывы к экстремизму", "Публикации в мессенджере обернулись краснодарцу арестом и штрафом".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 марта 2024, 03:04

22 марта 2024, 01:06

22 марта 2024, 00:07

  • Скандал с гражданством югоосетинских депутатов стал следствием политических конфликтов

    История с лишением российского гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии является следствием политических конфликтов внутри республики, Москва вряд ли так внимательно следила за событиями в этом регионе и положилась на сведения от властей Южной Осетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" югоосетинский блогер и активист. Президент Южной Осетии назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта.

21 марта 2024, 23:10

21 марта 2024, 22:20

  • Юристы оценили шансы Сомрякова восстановить гражданство

    Осужденный за распространение фейков об армии житель Краснодара Александр Сомряков может обжаловать решение лишить его гражданства России, однако перспективы положительного исхода и восстановления гражданства сомнительны. Если у Сомрякова сохранилось второе гражданство, после освобождения он может быть депортирован, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи