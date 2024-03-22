Краснодарец Яроцкий обвинен в призывах к терроризму

22 марта 2024, 02:05

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Военный суд в Ростове-на-Дону готовится рассмотреть дело против жителя Краснодара Владимира Яроцкого, который был осужден за осквернение символов воинской славы, а теперь обвиняется в призывах к терроризму.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Тогда Яроцкий признал свою вину.

Южный окружной военный суд рассмотрит новое уголовное дело против Владимира Яроцкого. На этот раз житель Краснодара обвинен в публичных призывах к терроризму.

Материалы дела поступили в суд в середине марта и были переданы на рассмотрение судье Терентьеву, но дата заседания по нему пока не назначена, следует из картотеки на сайте суда.

Судя по статье обвинения, поводом для возбуждения дела стали публикации в сети. Какие именно посты Яроцкого следствие расценило как призывы к терроризму, пока неизвестно. Часть 2 статьи 205.2 УК России, которая вменяется жителю Краснодара, предусматривает от пяти до сети лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием.

Комментариями Яроцкого или его адвоката относительно нового уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

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