Краснодарец получил срок в колонии за осквернение Георгиевской ленты

12 января 2024, 09:25

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Суд приговорил к 1,5 года колонии краснодарца Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с Георгиевской лентой.

Первомайский райсуд Краснодара приговорил местного жителя Владимира Яроцкого к 1,5 года колонии, признав его виновным в осквернении символов воинской славы России (часть 4 статьи 354.1 УК РФ), сообщила в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно приговору, в мае 2023 года Яроцкий разместил на своей странице в соцсети "изображение, на котором запечатлен мужской половой орган с завязанной на нем Георгиевской лентой".

"Георгиевская лента является символом воинской славы России, публичное осквернение которого влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Яроцкий был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В судебном заседании подсудимый признал вину, согласившись с предъявленным обвинением", - сообщила объединенная пресс-служба судов.

Владимир Яроцкий был взят под стражу в зале суда, отмечается в публикации. Часть 4 статьи 354.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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