Владимир Яроцкий приговорен к пяти с половиной годам колонии

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Суд в Краснодаре счел публикации в соцсети местного жителя Владимира Яроцкого о числе убитых на Украине военных и публикацию картинки с георгиевской лентов распространением фейков об армии и оскорблением символов воинской славы.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд в Краснодаре приговорил к полутора годам колонии местного жителя Владимира Яроцкого, посчитав осквернением символа воинской славы опубликованное в соцсети изображение с георгиевской лентой. Краснодарский краевой суд отправил на пересмотр дело Яроцкого после ходатайства прокуратуры об ужесточении наказания.Позже Яроцкий был обвинен в призывах к терроризму и оштрафован. 31 июля 2024 года правозащитники признали Яроцкого политзаключенным. В январе стало известно, что Яроцкий обвинен в распространении фейков об армии.

Краснодарский краевой суд вынес приговор Владимиру Яроцкому сразу по двум статьям.

По версии следствия и суда, в сентябре 2022 года подсудимый на своей странице в социальной сети разместил фейки о российской армии - недостоверную информацию о количестве погибших и пропавших без вести на территории Украины российских военных Также в рамках этого зеседания суд вновь рассмотрел дело об осквернении символа воинской славы, в связи с публикацией в социальной сети изображения, на котором запечатлен мужской половой орган с завязанной на нем Георгиевской лентой. "В судебном заседании вина Яроцкого в распространении вышеуказанных сведений нашла свое подтверждение", - сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По двум статьям суд приговорил Яроцкого Яроцкому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы от 21 мая.

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