20:39, 28 октября 2025

Ростовский блогер обвинен по делу о фейках про армию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону рассматривает дело блогера Сергея Каплиенко, обвиняемого в распространении фейков о действиях российских вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля 2024 года суд в Ростове-на-Дону оштрафовал Сергея Каплиенко, признав его виновным в дискредитации российской армии. Решение по делу Каплиенко* принял Пролетарский районный суд. 

На данные об уголовном преследовании Каплиенко по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ сегодня обратил внимание Telegram-канал "Осторожно, новости".  

В карточке дела на сайте Пролетарского суда указано, что в октябре состоялось предварительное слушание и, вероятно, первое судебное заседание (один раз его откладывали из-за неявки подсудимого). Подробности дела, как и повод для его возбуждения, неизвестны.

Блогер Сергей Каплиенко известен под никами politologus и PR0X0D4IK. Он занимается трансляциями на Twitch с конца 2015 года, до этого работал с другими платформами. Сам себя Каплиенко в описании канала называет универсальным стримером: помимо игр, он транслирует свои "путешествия по интересным местам" и "просто общается на разные темы". 

Сергею Каплиенко 38 лет, он уроженец Сальского района Ростовской области. 22 августа данные блогера были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из сообщения бота, отслеживающего обновления списка. 

"Кавказский узел" также писал, что житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию российской армии. Дончанин опубликовал в соцсетях видеозаписи, на которых оскорблял участников спецоперации на Украине, и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

