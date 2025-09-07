Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию российской армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дончанин опубликовал в соцсетях видеозаписи, на которых оскорблял участников спецоперации на Украине, и был оштрафован на 30 тысяч рублей. Он также арестован на 14 суток за мелкое хулиганство.

Как писал "Кавказский узел", административная статья о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием по статье 280.3 УК России, которая предусматривает до трех лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы (при отягчающих обстоятельствах - до семи лет).

Донские силовики задержали 36-летнего безработного жителя поселка Щепкин, который разместил в интернете видеозаписи, признанные дискредитирующими вооруженные силы Российской Федерации, об этом сообщило Главное управление МВД России по Ростовской области 6 сентября.

На упомянутых видеозаписях мужчина оскорбляет участников специальной военной операции и угрожает им. Впоследствии он записал видео с извинениями, но в его отношении все равно были составлены административные протоколы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Суд назначил ему арест на 14 суток за мелкое хулиганство и штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

