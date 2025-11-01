Антон Чечин присоединился к голодовке в поддержку Анастасии Зиновкиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный по делу о наркотиках в Грузии Антон Чечин присоединился к голодовке с требованием наказать сотрудников исправительного учреждения, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной.

Как писал "Кавказский узел", состояние осужденной в Грузии по делу о наркотиках россиянки Анастасии Зиновкиной ухудшилось, в течение восьми часов она не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине. Об отказе сотрудников женской тюрьмы в Рустави предоставить ей медицинскую помощь Анастасия Зиновкина рассказала знакомым в телефонном звонке 30 октября. Осужденный в Грузии по обвинению в наркоторговле Артём Грибуль объявил голодовку и требует установить личности всех сотрудников исправительного учреждения, которые бесчеловечно обращались с Анастасией Зиновкиной.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. После оглашения приговора и Зиновкина, и Грибуль заявили, что начинают голодовку. Ее они прекратили 17 сентября.

Антон Чечин начал голодовку в поддержку Анастасии Зиновкиной, сообщила на странице в Facebook* его жена Манана Самхарадзе.

Чечина и Грибуля перевели в отдельную камеру, где содержатся заключённые, объявившие голодовку, пишет Tbilisi Life.

Грибуль требует установить всех сотрудников пенитенциарного учреждения, которые бесчеловечно обращались с Зиновкиной и уволить их.

Напомним, 2 сентября суд в Тбилиси приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России Антона Чечина по обвинению в хранении наркотиков. Чечин утверждает, что наркотики ему подбросили за участие в проевропейских акциях протеста.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.