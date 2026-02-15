Протесты в Грузии продолжаются 445 дней подряд

Активисты собрались у парламента Грузии в 445-й день ежедневных проевропейских протестов.

Как писал "Кавказский узел", требования участников еженедельного шествия к парламенту Грузии в 444-й день ежедневных протестов поддержали студенты, выступающие против реформ в сфере образования, и участники акции у посольства Ирана.

Сегодня у парламента Грузии проходит ежедневная акция протеста, это уже 445-й день, когда на проспект Руставели в центре Тбилиси выходят сторонники евроинтеграции с требованиями провести новые парламентские выборы и освободить политзаключенных.

Как следует из фото, опубликованных изданием Publika, активисты собрались на тротуаре у парламента, в руках они держат флаги Грузии.

Перед акцией протеста прошла встреча против реформы образования в университете Илии.

Ректор Государственного университета Илии Нино Доборджинидзе на мероприятии, посвященном 20-летию вуза, рассказала, что принципом "один город - один факультет" "Грузинская мечта" отрезала у университета 92% его программ.

"Мы не можем с этим согласиться, мы заявляли об этом неоднократно. Мы будем продолжать бороться за это на всех уровнях - будь то дебаты, твердый академический процесс или правовой путь. Мы обратились к [министерству образования] и премьер-министру с просьбой встретиться с расширенной группой наших профессоров и выслушать наши аргументы", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".