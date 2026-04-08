Суд в Краснодаре конфисковал активы Андрея Коробки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей обращено в доход государства. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре 7 апреля арестовал на два месяца заместителя губернатора Кубани Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве. При обыске в его доме силовики изъяли почти 1 млрд рублей наличиными в разной валюте, а общая стоимость активов чиновника оценена в 10 млрд.

Согласно версии обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику земельного участка в Динском районе изменить вид разрешенного использования территории - вывести участок из земель промышленной зоны и перевести его в зону среднеэтажной застройки, чтобы в дальнейшем возвести там многоквартирные жилые дома. Застройщик согласился и в январе перевел на счет подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб" 15 млн рублей.

Ленинский районный суд Краснодара вечером 7 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации и обращении в доход государства активов Андрея Коробки и его доверенных лиц. Ответчиками по иску выступали более 20 человек: сам чиновник, его родственники и другие приближенные, в том числе личный охранник.

“Андрею Коробке вменяются незаконная аренда, сокрытие активов, вывод земель из сельхозоборота, нецелевое финансирование, личное использование земель”, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Кубани.

Конфискованные активы, суммарная стоимость которых превышает 10 млрд рублей, включают 135 земельных участков на 1,8 тысяч гектаров, 114 жилых и нежилых помещений (более 130 тысяч квадратных метров), 12 коммерческих компаний и права аренды на 12,5 тысяч гектаров плодородных земель.

“В доход государства обращены все денежные средства ответчиков, включая наличные (...) доли в уставных капиталах, акции, иные ценные бумаги, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности”, - отмечает пресс-служба суда.

Дом Андрея Коробки в станице Динской, где силовики изъяли наличными около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей, представляет собой “поместье с личным храмом”, которое неофициально называлось “дачей Кондратьева”, отметил кубанский журналист Андрей Кошик. Источник журналиста утверждает, что “в сумке с евро” были найдены лицензии на более чем 10 единиц нарезного оружия, выданные человеку с фамилией и инициалами губернатора края.

Кроме того, суд освободил Коробку от должности замгубернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия. Также суд досрочно прекратил полномочия депутатов Совета Динского района Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова, а родственник арестованного чиновника Григорий Коробка досрочно лишился мандата депутата Первореченского сельсовета (также Динский район).

Андрей Коробка занимал пост вице-губернатора с апреля 2015 года, все последние 11 лет он курировал в правительстве Кубани агропромышленный комплекс. Первые полгода после назначения, до октября 2015 года, он одновременно был министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Коробка - далеко не первый заместитель Вениамина Кондратьева, оказавшийся под следствием. В течение последнего года по разным коррупционным делам были арестованы бывшие вице-губернаторы Кубани Анна Минькова, Анатолий Вороновский, Александр Власов и Александр Нестеренко. Еще одного бывшего замгубернатора, Сергея Власова, суд в декабре приговорил к 11 годам строгого режима и штрафу на 90 млн рублей по делу о взятках.