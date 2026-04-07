17:51, 7 апреля 2026

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка арестован по делу о многомиллионной взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца заместителя губернатора Кубани Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве. При обыске в его доме силовики изъяли почти 1 млрд рублей наличиными в разной валюте, а общая стоимость активов чиновника оценена в 10 млрд.  

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия о заключении Андрея Коробки под стражу. Вице-губернатор обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы). 

Коробка отправлен в СИЗО на два месяца, до 6 июня, проинформировала Объединенная пресс-служба судов края в своем Telegram-канале. 

Согласно версии обвинения, в ноябре 2025 года Коробка предложил застройщику земельного участка в Динском районе изменить вид разрешенного использования территории - вывести участок из земель промышленной зоны и перевести его в зону среднеэтажной застройки, чтобы в дальнейшем возвести там многоквартирные жилые дома. Застройщик согласился и в январе перевел на счет подконтрольной Коробке организации “Первореченский спортивный клуб” 15 млн рублей. Чиновник, при этом, не исполнил обещание, просто похитив деньги, утверждает следствие.

Об уголовном деле против замгубернатора Кубани Андрея Коробки стало известно сегодня во время судебного слушания по антикоррупционному гражданскому иску Генпрокуратуры в Ленинском районном суде Краснодара. Ведомство потребовало изъять у чиновника и его приближенных активы на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Во время слушания представитель Генпрокуратуры заявил ходатайство об увольнении Коробки с поста вице-губернатора Краснодарского края, сообщил “Интерфакс”. 

Андрей Коробка, занимающий пост вице-губернатора с апреля 2015 года, курировал в правительстве Кубани агропромышленный комплекс. Первые полгода, до октября 2015-го, он одновременно был министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, указывает RTVI. 

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают, помимо лично Коробки, более 20 человек. Ведомство утверждает, что чиновник оформлял активы на родственников, близких и других “подконтрольных лиц”, в том числе своего охранника. 

Среди имущества, которое подлежит конфискации по антикоррупционному иску, перечислены 135 земельных участков, 112 зданий и помещений, два сооружения и 12 компаний с капитализацией около 6,5 млрд рублей. “Прокуратура считает, что Андрей Коробка мог действовать под покровительством вышестоящих лиц”, - отмечает “Коммерсант”. 

Как утверждает Генпрокуратура, Коробка, благодаря своему служебному положению, сформировал систему "откатов" за предоставление бюджетных субсидий и сельхозземель коммерческим предприятиям, и в то же время “принимал ключевые управленческие решения в бизнесе”, способствуя росту аффилированных с ним фермерских хозяйств. 

Во время обыска в доме Андрея Коробки изъяли наличными около 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей, сообщил также представитель Генпрокуратуры.

