Вице-губернатор Кубани задержан по делу о хищениях после анонса об уходе на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Александр Власов объявил о своей отставке в связи с уходом на фронт в составе казачьей бригады "Кубань", а спустя несколько часов был задержан по делу о хищении средств, предназначенных для участников военных действий.

Александр Власов был заместителем главы Краснодарского края с 2020 года. Одновременно Власов публично выступал как атаман Кубанского казачьего войска. Сообщение о его отставке сегодня днем распространила пресс-служба краевой администрации.

Согласно официальному сообщению, Власова освободили от должности по его собственной просьбе в связи с решением отправиться в зону боев на Украине. "Принял решение уйти в нашу бригаду "Кубань" для выполнения боевых задач специальной военной операции", - цитировала слова чиновника пресс-служба.

В течение трех часов после публикаций об отставке Власова журналисты узнали, что в его бывшем рабочем кабинете проводятся обыски. "Обыски проходят на рабочем месте у Александра Власова", - цитировал источник в силовых структурах "Интерфакс-Юг". Дело возбуждено "в отношении самого Власова", отметил источник РИА "Новости".

Дело против Власова связано с хищениями гуманитарной помощи, предназначенной для военных в зоне боевых действий, а также с хищениями "в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечение участников спецоперации", пишет со ссылкой на собственный источник 93.RU.

Александр Власов - ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, указывает РБК. Власов - уроженец края, с ноября 2017 года он был заместителем главы Гулькевичского района, курировал вопросы ГО и ЧС, казачества, взаимодействия с военными и правоохранительными органами. На посту вице-губернатора он отвечал за работу с казачеством и "патриотическое воспитание", а атаманом крупнейшего в России Кубанского казачьего войска его назначил Путин в 2021 году, отмечает "Голос Кубани".

Сын Власова, Александр Власов-младший, в июне 2024 года попал под следствие по делу о мошенничестве, ему вменили фиктивное трудоустройство в Кубанском войсковом казачьем обществе в штате почетного караула с 2021 по 2023 годы и присвоение 87,4 тысячи рублей, обратила внимание "Медиазона" (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре с марта рассматривает дело бывшего вице-губернатора Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки. В конце мая еще один бывший вице-губернатор Краснодарского края, Александр Нестеренко, был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями спустя день после отставки.

