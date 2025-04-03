Ефрейтор из Краснодарского края убит на Украине

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Евгений Остапенко из Брюховецкого района убит на Украине и посмертно стал Героем России. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 682 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 2 апреля власти официально признали убитыми на Украине не менее менее 3064 бойцов из СКФО и 3136 из ЮФО, в том числе 681 - из Краснодарского края.

О передаче родственникам Евгения Остапенко посмертной награды сообщил замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. Остапенко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, его матери посмертно передали медаль "Золотая звезда".

Евгений Остапенко - выпускник Тимашевского казачьего кадетского корпуса, гвардии ефрейтор. "В 2022 году ушел на военную службу по призыву, а по окончании заключил контракт с министерством обороны и продолжил военную службу. Выполнял боевые задачи в зоне СВО с 6 июня 2024 года", - написал Власов в своем Telegram-канале. На момент смерти Остапенко исполнилось 20 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 682 военных из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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