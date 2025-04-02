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13:23, 2 апреля 2025

Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России

Военная операция. Фото: mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3064 бойцов из СКФО и 3136 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта не менее 6150 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 2 апреля представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6200 бойцов с юга России: 3064 – из СКФО и 3136 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1332. Также подтверждена смерть 659 бойцов из Ставропольского края, 371 – из Северной Осетии, 238 – из Кабардино-Балкарии , 233 – из Чечни , 127 – из Ингушетии и 104 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1159) приходится на Волгоградскую область. Также признан убитым 681 боец из Краснодарского края, 639 – из Ростовской области, 464 – из Астраханской области, 112 – из Калмыкии и 81 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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