21:14, 7 апреля 2026

Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анапский городской суд избрал мягкую меру пресечения заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, обвиняемой в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, чиновница, занимая должность замглавы администрации, давала указания подчиненным руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений, чтобы те заключали контракты на охрану исключительно с одной организацией. 

Ущерб, причиненный бюджету муниципалитета, следствие оценило в сумму свыше 64,8 млн рублей. Наталья Рябоконь обвиняется в превышении должностных полномочий , сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Суд назначил обвиняемой запрет определенных действий в качестве меры пресечения на время следствия. Эта мера включает, в частности запрет на выход из дома в ночное время без разрешения следователя, запрет на общение с участниками дела, а также на использование интернета. Запрет установлен на один месяц и 29 суток - до 2 июня 2026 года.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре арестовал на два месяца заместителя губернатора Кубани Андрея Коробку, обвиняемого в мошенничестве. При обыске в его доме силовики изъяли почти 1 млрд рублей наличиными в разной валюте, а общая стоимость активов чиновника оценена в 10 млрд.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

