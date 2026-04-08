×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:49, 8 апреля 2026

Более 6000 тонн песка с мазутом собрали с начала работы волонтеры в Темрюкском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры штаба "Дельфины" получили из управления по ГО и ЧС Темрюкского района справку о результатах своей работы с декабря 2024 года по ликвидации последствий разлива мазута. Они собрали более 6000 тонн замазученной смеси, 120 тонн жировой смеси и спасли более 500 птиц.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля волонтеры штаба "Дельфины" отчитались о собранном мешке старого мазута, 110 мешках пальмового масла и 20 мешках штормового мусора на пляжах Анапы и Темрюкского района.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением. Пробы воды и грунта на галечных пляжах соответствуют нормам, их готовят к открытию, заявил губернатор Кубани. Качество завезенного на анапский пляж песка вызывает сомнения, это строительный песок с примесью глины, указал эколог, отметив, что это может погубить пляжи на долгий срок. Задача открыть пляжи будет исполнена, невзирая на вред природе, считают пользователи. Карьерный песок не решит проблему выбросов мазута, а лишь временно скроет загрязнение на пляжах Анапы, указали экологи и активисты.

Волонтеры штаба "Дельфины" вечером 7 апреля разместили в своем телеграм-канале информационную справку, выданную Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района. Справка выдана "в целях информирования о ходе и результатах работ волонтерского штаба "Дельфины" Спасаем море (организатор-руководитель - Александр Кирпа), осуществлявшего участие в мероприятиях по устранению последствий разлива нефтепродуктов (мазута) в акватории и прибрежной зоне Керченского пролива на территории Темрюкского района Краснодарского края".

Отмечается в справке, что работы проводились с 19 декабря 2024 года и по настоящее время. На постоянной работе сейчас остаются семь волонтеров, в том числе пятеро "представителей регионов РФ" и два местных жителя. Работы проводились на участках береговой линии Темрюкского района от станицы Тамань (район "Атамань") до поселка Веселовка протяженностью до 35 километров.

За указанный период, по данным ведомства, волонтеры собрали и вынесли на "локации эвакуации замазученной смеси" 6 252 тонны. Также собрано и вынесено твердых бытовых отходов 1972 кубометра, жировой смеси - 120 тонн. В пиковые периоды в работах принимали участие более 500 волонтеров. Оказана первая помощь более 500 птицам, которые были направлены на реабилитацию, а также одному дельфину.

Также указано, что была разработана и внедрена система общественного мониторинга побережья бот "Мониторинг берега", а также подготовлен и запущен проект по поддержанию чистоты берега на участке от Крымского моста до Анапы.

При этом ведомство отмечает, что по состоянию на 17 марта текущего года ситуация на побережье оценивается как "значительная" из-за наличия жировых фракций (пальмового масла), локально сохраняющихся остатков мазута, штормового мусора и пластика. Работы по устранению загрязнения жировыми фракциями требуются на участке Керченского пролива (ориентировочно восемь километров) и поселка Волна (ориентировочно один километр).

Комментируя данные, указанные в справке, волонтеры написали: "Вот столько наработали на момент выдачи справки наши волонтеры от сердца штаб "Дельфины". Представьте, от чего вы уберегли природу. Горжусь вами, ребята! Вы сила!"

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
