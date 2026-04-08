Более 6000 тонн песка с мазутом собрали с начала работы волонтеры в Темрюкском районе

Волонтеры штаба "Дельфины" получили из управления по ГО и ЧС Темрюкского района справку о результатах своей работы с декабря 2024 года по ликвидации последствий разлива мазута. Они собрали более 6000 тонн замазученной смеси, 120 тонн жировой смеси и спасли более 500 птиц.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля волонтеры штаба "Дельфины" отчитались о собранном мешке старого мазута, 110 мешках пальмового масла и 20 мешках штормового мусора на пляжах Анапы и Темрюкского района.

До 1 июня новый песок появится на всех песчаных пляжах Анапы, так как правительственная комиссия по ликвидации разлива мазута признала это эффективным решением.

Волонтеры штаба "Дельфины" вечером 7 апреля разместили в своем телеграм-канале информационную справку, выданную Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района. Справка выдана "в целях информирования о ходе и результатах работ волонтерского штаба "Дельфины" Спасаем море (организатор-руководитель - Александр Кирпа), осуществлявшего участие в мероприятиях по устранению последствий разлива нефтепродуктов (мазута) в акватории и прибрежной зоне Керченского пролива на территории Темрюкского района Краснодарского края".

Отмечается в справке, что работы проводились с 19 декабря 2024 года и по настоящее время. На постоянной работе сейчас остаются семь волонтеров, в том числе пятеро "представителей регионов РФ" и два местных жителя. Работы проводились на участках береговой линии Темрюкского района от станицы Тамань (район "Атамань") до поселка Веселовка протяженностью до 35 километров.

За указанный период, по данным ведомства, волонтеры собрали и вынесли на "локации эвакуации замазученной смеси" 6 252 тонны. Также собрано и вынесено твердых бытовых отходов 1972 кубометра, жировой смеси - 120 тонн. В пиковые периоды в работах принимали участие более 500 волонтеров. Оказана первая помощь более 500 птицам, которые были направлены на реабилитацию, а также одному дельфину.

Также указано, что была разработана и внедрена система общественного мониторинга побережья бот "Мониторинг берега", а также подготовлен и запущен проект по поддержанию чистоты берега на участке от Крымского моста до Анапы.

При этом ведомство отмечает, что по состоянию на 17 марта текущего года ситуация на побережье оценивается как "значительная" из-за наличия жировых фракций (пальмового масла), локально сохраняющихся остатков мазута, штормового мусора и пластика. Работы по устранению загрязнения жировыми фракциями требуются на участке Керченского пролива (ориентировочно восемь километров) и поселка Волна (ориентировочно один километр).

Комментируя данные, указанные в справке, волонтеры написали: "Вот столько наработали на момент выдачи справки наши волонтеры от сердца штаб "Дельфины". Представьте, от чего вы уберегли природу. Горжусь вами, ребята! Вы сила!"

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

