×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 5 ноября 2025

Эвакуированы застрявшие в горах Карачаево-Черкесии туристы

Последствия схода селя в горах КЧР. 5 октября 2025 г. Фото: ГУ МЧС по КЧР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели эвакуировали в Черкесск группу туристов, оказавшихся заблокированными в горах после схода селя.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября в Урупском районе сход селя перекрыл грунтовую дорогу к пещере Южной. Со стороны пещеры оказалась заблокированной группа туристов из Черкесска – 15 взрослых и шесть детей – приехавших в поселок Рожкао на автомобилях.

Сегодня спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия и эвакуировали людей в Черкесск, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Другие подробности эвакуации туристов в публикации не приведены.

Эвакуация семи машин, на которых приехали отдыхающие, "будет осуществляться после расчистки территории от селевых масс", сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на представителя МЧС.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:04, 5 ноября 2025
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане
09:06, 5 ноября 2025
Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
08:08, 5 ноября 2025
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
06:25, 5 ноября 2025
Атака дронов зафиксирована в четырех районах Ростовской области
23:54, 4 ноября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
23:11, 4 ноября 2025
Более 20 туристов заблокированы в горах Карачаево-Черкесии после схода селя
Все события дня
Новости
Девушка на балконе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:31, 5 ноября 2025
За неделю с 27 октября по 2 ноября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
23:11, 4 ноября 2025
Более 20 туристов заблокированы в горах Карачаево-Черкесии после схода селя
Лариса Тупцокова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/eFSqZwT4xt0
19:52, 4 ноября 2025
Уголовное преследование Ларисы Тупцоковой встревожило правозащитников
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:32, 3 ноября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7850
Депортация карачаевцев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
11:03, 2 ноября 2025
Жители Карачаево-Черкесии отмечают день памяти жертв депортации
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Больница Казбековского района. Фото: https://kazbekcrb.ru/
05 ноября 2025, 11:04
Три ребенка остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
04 ноября 2025, 22:14
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения

Пикет памяти Айшат Баймурадовой в Ереване. Армения, 4 ноября 2025 год. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
04 ноября 2025, 17:45
Участники акции в Ереване потребовали расследовать убийство Айшат Баймурадовой

Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
04 ноября 2025, 14:02
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше