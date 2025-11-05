Эвакуированы застрявшие в горах Карачаево-Черкесии туристы

Спасатели эвакуировали в Черкесск группу туристов, оказавшихся заблокированными в горах после схода селя.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября в Урупском районе сход селя перекрыл грунтовую дорогу к пещере Южной. Со стороны пещеры оказалась заблокированной группа туристов из Черкесска – 15 взрослых и шесть детей – приехавших в поселок Рожкао на автомобилях.

Сегодня спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия и эвакуировали людей в Черкесск, сообщило в своем телеграм-канале управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Другие подробности эвакуации туристов в публикации не приведены.

Эвакуация семи машин, на которых приехали отдыхающие, "будет осуществляться после расчистки территории от селевых масс", сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на представителя МЧС.