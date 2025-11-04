Более 20 туристов заблокированы в горах Карачаево-Черкесии после схода селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сход селя перекрыл грунтовую дорогу к пещере Южная в Урупском районе Карачаево-Черкесии, отдыхающие с детьми заблокированы в районе пещеры.

Об инциденте в поселке Рожкао в Урупском районе стало известно сегодня вечером. Все отдыхающие, заблокированные в горах - жители Черкесска.

По информации МЧС, селевая масса заблокирована грунтовую дорогу, которая ведет в пещеру Южная. Со стороны пещеры отрезана группа отдыхающих из 21 человека, среди них шесть детей. Туристы приехали в поселок на семи автомобилях, сообщил официальный Telegram-канал ведомства.

Спасательный отряд, выехавший на место ЧП, оценил обстановку в месте схода селя. По их информации, погибших и пострадавших нет, сообщение между населенными пунктами не нарушено.

Работы по расчистке дороги начнутся в светлое время суток, отметили в МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что 6 октября оползневые массы перекрыли трассу в Чародинском районе Дагестана, оставив без транспортного сообщения 19 горных сел. На расчистку дороги потребовался почти месяц, движение по ней восстановили лишь 3 ноября.

31 июля мощный сель сошел в Тырныаузе, жители нескольких микрорайонов остались без воды, света и газа. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких микрорайонов. К 2 августа из-за риска повторного схода селя было эвакуировано около 1000 человек. Восстановление коммуникаций и расчистка дорог продолжались до 24 августа, а в конце сентября правительство Кабардино-Балкарии выделило дополнительное финансирование на дальнейшую расчистку территории города от селевых наносов. В микрорайоне Верхний Герхожан при сходе селя была разрушена система теплообеспечения, там пришлось смонтировать новую котельную, которая не зависит от старых коммуникаций.