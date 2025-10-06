19 сел в Дагестане лишены транспортного сообщения из-за оползня
Оползень сошел на дорогу в Чародинском районе Дагестана, от транспортного сообщения отрезаны 19 населенных пунктов.
"Кавказский узел" писал, что в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе Дагестана были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС.
О том, что автодорога Цуриб - Арчиб в Чародинском районе закрыта из-за оползня, сошедшего сегодня днем, сообщил Дагестанавтодор.
По информации ведомства, оползневые массы верхового откоса и прилегающего к дороге склона перекрыли трассу в районе восьмого километра. Ориентировочная площадь оползня - более 12 тысяч квадратных метров.
"В связи с большим объемом оползневых масс прорабатывается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки”, - говорится в официальном Telegram-канале Дагестанавтодора.
Названная площадь обвала - это "почти два футбольных поля по рекомендации ФИФА", отмечает "Сапа Кавказ". По данным МЧС, нарушено сообщение с 19 горными селами, отмечает "Интерфакс-Юг".
