Лента новостей
18:58, 6 октября 2025

19 сел в Дагестане лишены транспортного сообщения из-за оползня

Оползень в Чародинском районе Дагестана. 6 октября 2025 г. Фото: https://t.me/dagavtodor/7670

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оползень сошел на дорогу в Чародинском районе Дагестана, от транспортного сообщения отрезаны 19 населенных пунктов. 

"Кавказский узел" писал, что в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе Дагестана были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС. 

О том, что автодорога Цуриб - Арчиб в Чародинском районе закрыта из-за оползня, сошедшего сегодня днем, сообщил Дагестанавтодор. 

По информации ведомства, оползневые массы верхового откоса и прилегающего к дороге склона перекрыли трассу в районе восьмого километра. Ориентировочная площадь оползня - более 12 тысяч квадратных метров.

"В связи с большим объемом оползневых масс прорабатывается вопрос переброски тяжелой техники для расчистки”, - говорится в официальном Telegram-канале Дагестанавтодора. 

Названная площадь обвала - это "почти два футбольных поля по рекомендации ФИФА", отмечает "Сапа Кавказ". По данным МЧС, нарушено сообщение с 19 горными селами, отмечает "Интерфакс-Юг". 

