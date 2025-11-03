Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожники восстановили автомобильное сообщение с селами Чародинского района Дагестана после оползня, в результате которого от транспортного сообщения были отрезаны 19 населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября оползневые массы верхового откоса и прилегающего к дороге склона в Чародинском районе Дагестана перекрыли трассу в районе восьмого километра. Ориентировочная площадь оползня была более 12 тысяч квадратных метров. 7 октября транспортное сообщение с населенными пунктами было восстановлено по временной схеме в обход оползневого участка.

"В Чародинском районе на автомобильной дороге Цуриб - Арчиб на участке восьмого километра, где 6 октября произошёл оползень верхового откоса и прилегающего к дороге склона, завершены работы по расчистке оползня и отводу грунтовых вод", - сообщил сегодня "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале.

"Движение восстановлено в штатном режиме для всех типов автотранспорта. Ведется постоянный мониторинг состояния оползневого участка", - уточнило ведомство.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе Дагестана были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС.