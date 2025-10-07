Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорожники восстановили автомобильное сообщение с селами Чародинского района Дагестана после оползня, в результате которого от транспортного сообщения были отрезаны 19 населенных пунктов.

Как писал "Кавказский узел", оползневые массы верхового откоса и прилегающего к дороге склона в Чародинском районе Дагестана перекрыли трассу в районе восьмого километра. Ориентировочная площадь оползня была - более 12 тысяч квадратных метров.

"В Чародинском районе на 8-м км автодороги "Цуриб - Арчиб", где 6 октября произошел оползень верхового откоса и прилегающего к дороге склона, обеспечен проезд легкового автотранспорта. Транспортное сообщение с населенными пунктами восстановлено по временной схеме в обход оползневого участка", - сообщил сегодня "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале.

Работы по расчистке дороги от оползня будут продолжены с утра 8 октября, уточнило ведомство.



Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе Дагестана были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС.