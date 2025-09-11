Полиция заявила об афере замминистра Минимущества Карачаево-Черкесии с землей нацпарка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три чиновника подозреваются в присвоении земель Тебердинского национального парк.

Как писал "Кавказский узел", земельный участок в национальном парке "Приэльбрусье" незаконно перешел в собственность жителя Кабардино-Балкарии на основании фальшивого постановления главы села Эльбрус, утверждает обвинение.

Черкесский городской суд рассмотрит дело о мошенничестве с 5,6 га земли в поселке Архыз стоимостью более 97 млн рублей. Земельный участок входил в состав Тебердинского национального парка, сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В организованную преступную группу входили первый заместитель главы администрации Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, а впоследствии - заместитель министра имущественных отношений КЧР, начальник межмуниципального отдела управления Росреестра, глава администрации Архызского сельского поселения и один из местных жителей", - говорится в релизе.

По данным полиции, в 2015-2017 годах чиновники предоставили в органы Росреестра КЧР подложные документы о праве местного жителя на наследство: речь шла об участке в поселке Архыз. При этом земля принадлежала умершей родственнице фигуранта, которая незаконно зарегистрировала право собственности. Чиновники заверили подложные документы, на основании которых было установлено право на наследование земельного участка площадью 5,6 га, принадлежащий Федеральному государственному бюджетному учреждению "Тебердинский национальный парк". Стоимость участка составила более 97 млн рублей. В дальнейшем чиновники разделили землю на 41 участок, часть из которых продали

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские и туристические маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных, уточняет «Интерфакс».