Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

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Игорь Михайличенков и Игорь Гайдамака убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 125 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 апреля убитыми на Украине были признаны как минимум 123 бойца из Калмыкии.

Игорь Михайличенков и Игорь Гайдамака отправились на военную операцию на Украине добровольцами. Михайличенков в боях под Клещеевкой получил серьезное ранение и 2 декабря 2023 года умер от полученных травм, ему было 45 лет. Гайдамака убит 18 января 2025 года, сообщила 30 апреля администрация Яшалтинского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии именных парт в школе, где они учились.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 123 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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