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21:54, 29 апреля 2025

Военный из Калмыкии убит на Украине

Орден Мужества. Фото: пресс-служба главы Ингушетии - https://t.me/MAKalimatovvv/7320

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мерген Кеквеев из поселка Яшкуль убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине убитыми там признаны не менее 123 военных из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля убитыми на Украине были признаны как минимум 122 бойца из Калмыкии.

Имя очередного убитого на Украине военного из Калмыкии назвала сегодня администрация Черноземельского района, отчитываясь об открытии так называемой "Парты Героя" в школе поселка Комсомольское. Мерген Кеквеев, уроженец поселка Яшкуль, окончил эту школу в 2000 году. 

Кеквеев после окончания школы был призван в армию, служил связистом-кодировщиком. В боевых действиях на Украине участвовал с мая 2023 года, дважды был ранен, а в июле 2024 года убит. Мерген Кеквеев награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 123 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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