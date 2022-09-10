10 сентября 2022, 02:54

Два волгоградца погибли в ходе спецоперации

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Младший сержант Александр Шутов и сержант Александр Меньшиков погибли на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 104 уроженцев Волгоградской области.

В Волгограде попрощались с погибшими на Украине 34-летним младшим сержантом Александром Шутовым и 41-летним сержантом Александром Меньшиковым, погибшими в ходе спецоперации на Украине, сообщило 9 сентября издание V1.RU, получившее официальное подтверждение в областном военкомате.

Александр Шутов родился и вырос в Волгограде. После окончания школы № 29 поступил в ПТУ, а затем был призван в ряды Вооруженных сил РФ. После демобилизации работал на Волгоградском алюминиевом заводе. Судя по фотографиям с личной страницы волгоградца в соцсетях, он также работал полицейским.

Спустя какое-то время Александр Шутов подписал контракт с Вооруженными Силами России. Военнослужащего похоронили 9 сентября на Верхнезаречинском кладбище.

41-летний сержант Александр Меньшиков родился и вырос в Волгограде, где учился в лицее № 2 (бывшая школа № 132) в Краснооктябрьском районе.

Он служил в Чечне, потом ушел из армии. С началом спецоперациии подписал контракт с 20-й мотострелковой дивизией и уехал на Украину сержантом.

5 сентября Меньшиков попал под минометный обстрел и погиб.

Прощание с Александром Меньшиковым прошло на Центральном кладбище. 

Таким образом, с начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 104 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Официально подтверждена гибель на Украине 700 уроженцев юга России", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине", "Подтверждена гибель на Украине 10 уроженцев Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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