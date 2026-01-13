×

12:44, 13 января 2026

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

Андрей Калинин. Фото: https://t.me/moya_rudnya/1778

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Калинин из Руднянского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1620 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1619 бойцов из Волгоградской области.

Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59 09.01.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Не менее 4172 бойцов из СКФО и 4280 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Сегодня в поселке Рудня состоится прощание с земляком, убитым в военной операции, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Руднянского района.

"20 августа 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Калинин Андрей Сергеевич, он родился 11 января 1983 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1620 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти бойца из Руднянского района стало известно 10 декабря 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Денис Россохатский, 1997 года рождения.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

После того, как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

