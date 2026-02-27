Правозащитники признали Сергея Самойлова политзаключенным

Преследование жителя Краснодара Сергея Самойлова, приговоренного к 12 годам колонии по делу о госизмене, политически мотивированно, указали правозащитники, призвав прекратить уголовное дело против него.

"Кавказский узел" писал, что Ростовский областной суд в июне приговорил гражданского пилота Сергея Самойлова к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене за финансирование ВСУ.

Проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал жителя Краснодара Сергея Самойлова политзаключенным.

Правозащитники указали, что дела по статье о государственной измене в форме «оказания финансовой помощи иностранному государству» (статья 275 УК РФ) — начали активно возбуждаться ФСБ России после начала СВО на Украине.

Преступление, предусмотренное ст. 275 УК РФ, может быть совершено только с прямым умыслом. Совокупность известных обстоятельств даёт основания полагать, что при совершении денежных переводов он не ставил цели нанести вред безопасности Российской Федерации, отмечают правозащитники.

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»* указал, что согласно международному руководству по определению понятия «политический заключённый», уголовное дело против Сергея Самойлова является политически мотивированным. Лишение свободы было применено к нему в нарушение права на справедливое судебное разбирательство и иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах.

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»* считает Сергея Самойлова политическим заключённым и требует его освобождения и прекращения его уголовного преследования, говорится в сообщении.

