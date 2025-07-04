Пилот из Краснодарского края осужден по делу о помощи украинской армии
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Приговор суда летчику гражданской авиации Сергею Самойлову, приговоренному к 12 годам лишения свободы, вступил в силу.
Как писал "Кавказский узел", в июле Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам строгого режима Сергея Маклакова, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Ростовский областной суд 4 июня приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. гражданского пилота Сергея Самойлова по делу о госизмене за финансирование ВСУ, теперь это решение вступило в силу, сообщило управление ФСБ по Краснодарскому краю.
"Установлено, что осужденный инициативно связался с волонтером, осуществляющим сбор денежных средств для финансирования ВСУ. Получив необходимые инструкции, он осуществил финансирование по указанным реквизитам с использованием интернет-обменника электронных денег и криптовалют", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Самойлов был командиром воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО, уточняет ТАСС.
Помимо штрафа и 12 лет колонии приговор включил пункт об ограничении свободы на один дополнительный год. Отметим, что суд вынес решение на основе ст. 275 Уголовного кодекса России — госизмена. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.
"Кавказский узел" также писал, что в конце июня по обвинению в госизмене был осужден житель Новороссийска Михаил Комков. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 14 годам заключения по обвинению в сборе для украинских спецслужб информации о местных воинских частях.
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