Житель Новороссийска осужден по делу о госизмене

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 14 годам заключения жителя Новороссийска Михаила Комкова, признав его виновным в работе на украинские спецслужбы.

Комкову вменяли государственную измену и публичном оправдании терроризма (статьи 275 и 205.2 УК России).

Обвинение в публичном оправдании терроризма связано с комментарием, который житель Новороссийска оставил в соцсети в марте 2024 года. Публикация касалась организации "Русский добровольческий корпус", которая в России признана террористической и запрещена, а комментарий Комкова, как счел суд, "оправдывал ее деятельность"

Обвинение в госизмене относится к июню 2024 года, когда Комков, как утверждают следствие и прокуратура, "решил поддерживать вооруженные силы и спецслужбы Украины", после чего связался с представителем главного управления разведки Минобороны Украины и получил от него задание - собрать информацию о воинских частях, дислоцированных в Новороссийске.

Как установил суд, Комков снял камерой своего мобильного телефона территории воинских частей, "определил место базирования кораблей Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, путем визуального наблюдения собрал информацию о местонахождении военно-морской техники Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Новороссийска", а затем отправил снимки представителю украинских спецслужб, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда.

Суд приговорил Михаила Комкова к 14 годам колонии строгого режима. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли он себя виновным в ходе процесса.

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

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