Житель Кубани получил срок по делу о госизмене

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Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам строгого режима Сергея Маклакова, признав его виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Маклаков - 51-летний гражданин России, единственная статья обвинения в его деле - государственная измена (статья 275 УК России).

Согласно версии обвинения, Маклаков, желая противодействовать российским военным, весной 2023 года установил контакт с представителем службы безопасности Украины.

Из приговора следует, что в январе 2024 года он получил от "украинских кураторов" четыре интернет-роутера и восемь сим-карт, привез их в Новороссийск "и оставил в заранее определенном гараже для использования неустановленными лицами". В феврале того же года он собирал информацию о расположении подводных лодок и передал ее представителю СБУ, говорится в сообщении официального Telegram-канала краевой прокуратуры 2 июля.

Суд приговорил Маклакова к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Приговор еще не вступил в законную силу, комментариями от Маклакова или его адвоката относительно планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня по обвинению в госизмене был осужден житель Новороссийска Михаил Комков. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 14 годам заключения по обвинению в сборе для украинских спецслужб информации о местных воинских частях.

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