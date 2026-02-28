Имущество бывшего краснодарского судьи Николайчука обращено в доход государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука и связанных с ним лиц на общую сумму более 13 миллиардов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в конце января прокуратура Краснодара подала антикоррупционный иск подала об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука, который совмещал основную работу с предпринимательской деятельностью.

Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука, пишет 27 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

В доход государства обратили объект незавершенного строительства и земельный участок по улице Новороссийской в Краснодаре, объекты недвижимости, акции, накопления на счетах и транспортные средства на сумму более 13 миллиардов рублей, а также 100% долей в уставном капитале пяти организаций. В частности, взыскано более 28 миллионов рублей, полученных за отчужденное имущество, и 2,2 миллиона долларов в рублях.

Суд установил, что Николайчук с 2007 по 2018 годы, будучи судьей, а затем и заместителем председателя Краснодарского краевого суда, участвовал в нелегальном строительстве элитного многоквартирного дома в Сочи. Также он получил от бывшего председателя суда Чернова две квартиры общей площадью более 300 квадратных метров в упомянутом ЖК. Кроме того, он осуществлял коммерческую деятельность в сфере строительства и аренды недвижимости, а также сфере производства изделий из ПВХ. Неправомерный доход он скрывал от налоговых органов. Часть этих денег Николайчук легализовал, построив торгово-офисный центр в Краснодаре. На его строительство было потрачено 2,2 миллиона долларов.

Ответчиками по делу Николайчука стали еще 15 человек и одна организация.

Напомним, что в августе прошлого года суд по запросу Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 20 ноября стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о лишении бывшего главы краевого суда Кубани Александра Чернова статуса судьи в отставке. Уже 27 ноября ВККС лишила Чернова статуса.