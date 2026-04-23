12:44, 23 апреля 2026

Еще две политических силы подали документы в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах

Центризбирком Армении. Фото: https://www.elections.am/News/Item/1715

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обновленный пакет документов предоставил в Центризбирком Армении блок "Сильная Армения", заявку на участие в выборах подала и партия бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства". Республиканская партия не будет участвовать в выборах.

Как писал "Кавказский узел",  17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах.  Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня. 

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Партия Татояна подала документы для участия в парламентских выборах

Партия «Крылья единства», возглавляемая бывшим омбудсменом Армении Арманом Татояном, представила пакет документов в ЦИК.  В избирательный список партии вошли 80 человек, сообщает Armenia Today.

Сотрудничества не может быть с правящей партией «Гражданский договор», а что касается других сил, то пока об этом рано говорить, в ближайшее время этот вопрос прояснится. заявил представитель партии «Крылья единства», включенный в пропорциональный список кандидатов в депутаты, Липарит Дрмеян.

По его словам, главная цель – не допустить воспроизводства нынешних властей. Дрмеян выразил уверенность, что партия «Крылья единства» окажется в парламенте, назвав ложными заявления тех сил, которые говорят о том, что гарантированно получат конституционное большинство. По его оценке, это попытка ввести общественность в заблуждение. Он выразил уверенность, что Арман Татоян станет премьер-министром, исходя из общественного доверия к нему и результатов соцопросов, сообщает News.Am.

"Сильная Армения" подала в ЦИК обновленные документы

Блок партий «Сильная Армения» 22 апреля представил в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для участия в назначенных на 7 июня парламентских выборах, в том числе пропорциональный список кандидатов в депутаты.

Список возглавляют племянник лидера партии Самвела Карапетяна Нарек Карапетян, адвокат Арам Вардеванян и специалист по конституционному праву Гоар Мелоян. В целом в списке 200 имен, пишет "Голос Армении".

Арам Вардеванян отметил, что, вероятно, они являются единственной политической силой, которая была вынуждена за несколько дней до этапа подачи документов изменить название партии (убрать из названия имя Самвела Карапетяна - прим "Кавказского узла"). «Это, по сути, подход, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии, а также лучшей практике Центральной избирательной комиссии Армении. Однако пусть препятствие будет именно таким образом, хотя и этого не должно было быть».

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 7 апреля приняло во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс.  В частности, названия партий и блоков партий, участвующих в парламентских выборах, не могут содержать личные имена, сообщало в тот же  день агентство "Новости Армения".

Срок подачи документов в ЦИК политическими партиями и блоками партий для участия в парламентских  выборах истекает 23 апреля в 18.00 (17.00 мск) пишет Armenia Today.

Партия Саргсяна решила дать дорогу "другой" оппозиции

Гава Республиканской партии Армении Серж Саргсян в восьмую годовщину своей отставки с поста президента объяснил отказ партии участвовать в парламентских выборах

"Спустя восемь лет после моей отставки, значительная часть народа считает, что власть Никола существует до тех пор, пока в авангарде политической борьбы против него находятся «бывшие». Я подчиняюсь также этому требованию народа: если мое участие и участие Республиканской партии хотя бы на один процент способствует воспроизводству нынешней власти, мы отступаем, чтобы дать людям возможность трезво, без эмоций выразить свою волю, а другим оппозиционным силам – возможность беспрепятственно воплотить в жизнь свое обещание смены власти посредством выборов", - приводит его сллова Aysor,Am.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
11:44, 23 апреля 2026
Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение
09:48, 23 апреля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в военной операции
07:45, 23 апреля 2026
Масштабная атака дронов зафиксирована в Ростовской области 
04:51, 23 апреля 2026
Житель Астрахани арестован за пропаганду нетрадиционных ценностей
03:52, 23 апреля 2026
Четверо бойцов из Дагестана убиты на Украине
01:57, 23 апреля 2026
Житель Волгодонска осужден на Кубани по статье о госизмене
Все события дня
Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:44, 23 апреля 2026
Безопасность Муртазова в Армении вызвала сомнения родных и правозащитников
СИЗО Таганрога. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=IYXLT2-cmDk
14:53, 22 апреля 2026
Родственники заключенных в СИЗО Таганрога сообщили о завершении голодовки
Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
13:56, 22 апреля 2026
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан
Парламент Армении. Фото http://janarmenian.ru/news/20341.html
02:57, 22 апреля 2026
Политолог оценила перспективы партий выиграть выборы в парламент Армении
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:42, 21 апреля 2026
Более 20 партий подали документы в ЦИК Армении для участия в выборах
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Сотрудник ФСБ задерживает мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

Илья Сигида в январе 2026 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственником Сигиды.
23 апреля 2026, 02:54
Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды

Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
