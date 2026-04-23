Еще две политических силы подали документы в ЦИК Армении для участия в парламентских выборах

Обновленный пакет документов предоставил в Центризбирком Армении блок "Сильная Армения", заявку на участие в выборах подала и партия бывшего омбудсмена Армении Армана Татояна "Крылья единства". Республиканская партия не будет участвовать в выборах.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня.

Партия Татояна подала документы для участия в парламентских выборах

Партия «Крылья единства», возглавляемая бывшим омбудсменом Армении Арманом Татояном, представила пакет документов в ЦИК. В избирательный список партии вошли 80 человек, сообщает Armenia Today.

Сотрудничества не может быть с правящей партией «Гражданский договор», а что касается других сил, то пока об этом рано говорить, в ближайшее время этот вопрос прояснится. заявил представитель партии «Крылья единства», включенный в пропорциональный список кандидатов в депутаты, Липарит Дрмеян.

По его словам, главная цель – не допустить воспроизводства нынешних властей. Дрмеян выразил уверенность, что партия «Крылья единства» окажется в парламенте, назвав ложными заявления тех сил, которые говорят о том, что гарантированно получат конституционное большинство. По его оценке, это попытка ввести общественность в заблуждение. Он выразил уверенность, что Арман Татоян станет премьер-министром, исходя из общественного доверия к нему и результатов соцопросов, сообщает News.Am.

"Сильная Армения" подала в ЦИК обновленные документы

Блок партий «Сильная Армения» 22 апреля представил в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы для участия в назначенных на 7 июня парламентских выборах, в том числе пропорциональный список кандидатов в депутаты.

Список возглавляют племянник лидера партии Самвела Карапетяна Нарек Карапетян, адвокат Арам Вардеванян и специалист по конституционному праву Гоар Мелоян. В целом в списке 200 имен, пишет "Голос Армении".

Арам Вардеванян отметил, что, вероятно, они являются единственной политической силой, которая была вынуждена за несколько дней до этапа подачи документов изменить название партии (убрать из названия имя Самвела Карапетяна - прим "Кавказского узла"). «Это, по сути, подход, противоречащий рекомендациям Венецианской комиссии, а также лучшей практике Центральной избирательной комиссии Армении. Однако пусть препятствие будет именно таким образом, хотя и этого не должно было быть».

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 7 апреля приняло во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс. В частности, названия партий и блоков партий, участвующих в парламентских выборах, не могут содержать личные имена, сообщало в тот же день агентство "Новости Армения".

Срок подачи документов в ЦИК политическими партиями и блоками партий для участия в парламентских выборах истекает 23 апреля в 18.00 (17.00 мск) пишет Armenia Today.

Партия Саргсяна решила дать дорогу "другой" оппозиции

Гава Республиканской партии Армении Серж Саргсян в восьмую годовщину своей отставки с поста президента объяснил отказ партии участвовать в парламентских выборах

"Спустя восемь лет после моей отставки, значительная часть народа считает, что власть Никола существует до тех пор, пока в авангарде политической борьбы против него находятся «бывшие». Я подчиняюсь также этому требованию народа: если мое участие и участие Республиканской партии хотя бы на один процент способствует воспроизводству нынешней власти, мы отступаем, чтобы дать людям возможность трезво, без эмоций выразить свою волю, а другим оппозиционным силам – возможность беспрепятственно воплотить в жизнь свое обещание смены власти посредством выборов", - приводит его сллова Aysor,Am.