Завершено голосование на выборах в Армении

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Голосование на парламентских выборах в Армении завершилось, избиркомы приступили к подсчету голосов. В последние часы работы на ряде участков образовались очереди.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходили выборы в парламент, наблюдатели сообщили о массовых нарушениях, оппозиция пожаловалась на применение админресурса на выборах, в том числе – в Мартуни. Выборы сопровождались массовыми задержаниями членов оппозиционных партий и их сторонников.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В 20.00 (19.00 мск) избирательные участки в Армении завершили работу, закрылись все 2005 избирательных участков.



Согласно графику, с полуночи ЦИК начнет оглашать предварительные результаты голосования по избирательным участкам, пишет "Новости Армения"

Явка на парламентских выборах в Армении к 17:00 (16.00 мск) составила 48,92%, проголосовали более 1,24 млн. человек, пишет News.Am.

Наиболее активные избиратели в Сюникской области, где проголосовали 55,36% избирателей, меньше всего в Армавирской области, где по данным Центризбиркома, на участки пришли 44,8% избирателей

На ряде участков в последние часы их работы образовались очереди. Так, на ереванском участке 9/16 в очереди у входа в здание видны десятки людей, следует из записи, опубликованной Yerevan Today.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

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