Военнослужащие продолжили голосование в Армении после закрытия участков
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Представители оппозиционных партий в Армении сообщили о продолжающемся процессе голосования спустя более чем час после закрытия участков. При этом Центризбирком уже обнародовал данные о явке, сообщив о 58,97% проголосовавших избирателей.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели ранее сообщили о нарушениях – в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, заявляя, что не в состоянии контролировать происходящее, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи.
Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
О продолжающемся процессе голосования более чем час после закрытия участков сообщила наблюдательная миссия "Айакве".
В опубликованном Telegram-каналом видео видно, что на одном из избирательных участков голосуют военнослужащие "Спустя 1 час 15 минут после завершения голосования на участке 35/65 солдаты все еще голосуют", - говорится в комментарии к видео.
Вечером ЦИК Армении обнародовала данные по числу проголосовавших избирателей. Явка избирателей на парламентских выборах в Армении по положению на 20:00 составила 58,97%, проголосовало всего 1 476 597, сообщает издание "Новости-Армения".
Наибольшую активность избиратели показали в Сюникской (66,67%), Вайоцдзорской (65,63%) и Тавушской (63,4%) областях. Меньше всего в процентном соотношении голосовали в Гегаркуникской области - 54,6%.
"Кавказский узел" также писал, что 2 июня правящая партия провела встречи с избирателями в Варденисе, Мец-Масрике, Чамбараке, Мартуни, Севане и других населенных пунктах Гегаркуникской области. Одной из ключевых тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна при посещении области стало экономическое будущее страны.
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