Военнослужащие продолжили голосование в Армении после закрытия участков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители оппозиционных партий в Армении сообщили о продолжающемся процессе голосования спустя более чем час после закрытия участков. При этом Центризбирком уже обнародовал данные о явке, сообщив о 58,97% проголосовавших избирателей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели ранее сообщили о нарушениях – в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, заявляя, что не в состоянии контролировать происходящее, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

О продолжающемся процессе голосования более чем час после закрытия участков сообщила наблюдательная миссия "Айакве".

В опубликованном Telegram-каналом видео видно, что на одном из избирательных участков голосуют военнослужащие "Спустя 1 час 15 минут после завершения голосования на участке 35/65 солдаты все еще голосуют", - говорится в комментарии к видео.

О скоплениях военных на избирательных участках сообщили представители оппозиционных партий. Армянских военнослужащих привезли на несколько избирательных участков перед их закрытием, на это обращает внимание оппозиция, информирует Sputnik-Армения.

По словам пресс-секретаря "Сильной Армении" Марианны Кахраманян, кадры показывают, "как Никол Пашинян любит армянских солдат". "Голосование уже закончилось, но на нескольких участках наблюдаются массовые скопления военнослужащих. Их привезли для голосования. Это все, что нужно знать об этой небольшой кучке", – написала политик на своей странице в Facebook*. В свою очередь кандидат в депутаты и пресс-секретарь "Процветающей Армении" Ивета Тоноян также сообщила, что на избирательный участок 35/65 в последний момент привезли солдат для голосования. Об этом она также написала на странице в Facebook*.

Вечером ЦИК Армении обнародовала данные по числу проголосовавших избирателей. Явка избирателей на парламентских выборах в Армении по положению на 20:00 составила 58,97%, проголосовало всего 1 476 597, сообщает издание "Новости-Армения".

Наибольшую активность избиратели показали в Сюникской (66,67%), Вайоцдзорской (65,63%) и Тавушской (63,4%) областях. Меньше всего в процентном соотношении голосовали в Гегаркуникской области - 54,6%.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня правящая партия провела встречи с избирателями в Варденисе, Мец-Масрике, Чамбараке, Мартуни, Севане и других населенных пунктах Гегаркуникской области. Одной из ключевых тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна при посещении области стало экономическое будущее страны.