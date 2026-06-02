×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Предвыборная риторика в Армении
21:17, 2 июня 2026

Тема вывоза урожая вошла в агитацию ведущих партий Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никола Пашинян выразил уверенность, что запрет на ввоз в Россию сельхозтоваров политизирован. Оппозиция обвинила правящую партию в открытии рынка для товаров из Азербайджана и Турции.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая лидеры ведущих партий Армении посвятили свои агитационные речи экономике. Оппозиционные силы  связывают экономические трудности и внешнеполитические риски с личностью Никола Пашиняна, тогда как правящая команда делает акцент на развитии страны.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В течение последних суток основные политические силы Армении продолжили активную кампанию в Facebook*. "Кавказский узел" проанализировал публикации в Facebook* представителей правящей партии "Гражданский договор" и премьер-министра Никола Пашиняна, а также оппозиционных сил - "Сильной Армении", альянса "Армения" и "Процветающей Армении".

Пашинян сосредоточился на перспективах развития экономики страны

Правящая партия провела сегодня встречи с избирателями в Варденисе, Мец-Масрике, Чамбараке, Мартуни, Севане и других населенных пунктах Гегаркуникской области.

Одной из ключевых тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна стало экономческое будущее страны.

"Надо принимать новые решения, чтобы увеличить инвестиционные возможности вокруг озера Севан", - заявил он в ходе встречи с избирателями в Севане.

По словам Пашиняна, экономика Армении переживает трансформацию, и спрос на высококвалифицированных специалистов растет. "С открытием завода по производству искусственного интеллекта в Гагарине Армения выходит на новый технологический уровень", - сказал премьер-министр, общаясь с избирателями в Гагарине.

Отдельно Пашинян коснулся темы отремонтированных дорог и выхода из экономической блокады.

"Открытие дороги Ттужур-Навур наконец-то вывело Чамбарак из тупика и превратило его в перекресток", - подчеркнул Пашинян в Чамбараке. Он добавил, что снижение транспортных расходов на товары окажет существенное влияние на качество жизни.

В Цовагуге премьер-министр ответил на вопросы журналиста российской газеты "Известия". Короткое интервью с журналистом опубликовал Пашинян на своей странице в Facebook*.

На вопрос журналиста о том, как скоро может состоятся референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС, Пашинян ответил, что Армения еще не находится в статусе кандидата на членство в ЕС. "Сейчас такой вопрос не стоит, нет вопроса о референдуме", - ответил он журналисту.

Коснувшись вопроса о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции в Россию, Пашинян заметил, что "это неправильные шаги, потому что такие меры настраивают людей против ЕАЭС". Пашинян также отметил, что возможно у некоторых компаний и есть проблемы с санитарными нормами, но в Армении соблюдают контроль за качеством выпускаемой продукции. 

В завершении премьер-министр отметил, что несомненно качество товаров, поставляемых в страны ЕАЭС, имеет первостепенное значение, но ситуация политизируется и есть опасения, что это "создаст некоторые негативные моменты в Армении по отношению к ЕАЭС".

Оппозиция выразила уверенность, что перемены неизбежны

Оппозиционный блок "Сильная Армения" провел агитационную деятельность в Масисе. Основной акцент кампании блока остается на критике действующей власти и необходимости политических перемен.

Лидер блока Самвел Карапетян выразил уверенность, что Пашинян действует под давлением Ильхама Алиева. "Что бы Алиев сегодня ни сказал, Пашинян сделает это завтра.", - написал он на своей странице в Facebook*.

Лидер партии "Сильная Армения" выразил уверенность, что перемены неизбежны. "Никто не может остановить перемены", - заявил он.

Лидер "Альянса Армения" Роберт Кочарян продолжил строить кампанию на критике правительства и лично Никола Пашиняна. Сегодня он посетил город и общину в Тавушской области Берд и Ноемберян где встретился с избирателями. В Берде Кочарян также посетил храм и встретился со священнослужителями.

Представители партии Кочаряна подчеркнули на встрече с избирателями, что "Альянс Армения" поддерживает территориальную целостность Армении. "Они утверждают, что анклавы не имеют законного основания, но при этом считаются частью Азербайджана", - заявили они.

Кочарян на митинге в Ереване. Скриншот фото Armenia Today от 31.05.26, https://t.me/armtoday/103113. Лидеры ведущих партий Армении посвятили свои агитационные речи экономике

Отдельно представители "Альянса Армения" подчеркнули, что Армения может быть открыта для товаров из Азербайджана и Турции. "Они пытаются открыть наш рынок для азербайджанских и турецких товаров. Есть много вопросов, на которые нет разумного ответа", - сказал Кочарян во время выступления.

"За 10 лет моего правления никто не говорил о мире, потому что мир уже существовал. Люди говорят о мире, когда мир под вопросом или его нет", - заявил лидер партии, коснувшись темы мира в Армении.

По мнению Кочаряна, совершенно неправильно с точки зрения безопасности превращать Армению в город-государство. "Мы сделаем как раз наоборот", - сказал он.

Коснувшись судьбы пленных в Азербайджане, Кочарян выразил увереность, что "можно решить проблему заложников, только этого власти не хотят".

"Это правительство держит людей в токсичной атмосфере уже 5 лет, потому что таковы их взгляды. Им нужно смешивать людей, стравливать одних с другими и пользоваться ситуацией в своих интересах", - подытожил Кочарян.

Лидер партии Гагик Царукян с предвыборной кампанией посетил Масис, Арташат и Арарат.

В своей предвыборной программе он пообещал в течении следующих двух лет постепенно повысить минимальную заработную плату до 150 000 драмов (около 400 долларов).

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пограничник проверяет груз фуры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:21, 2 июня 2026
Баклажаны и картофель из Армении попали под запрет на ввоз в Россию
Силовики проводят обыск. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:07, 2 июня 2026
Силовики провели обыск в предвыборном штабе блока "Армения"
Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:02, 2 июня 2026
Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении
Каска военного. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
12:55, 2 июня 2026
Смерть солдата-срочника пополнила небоевые потери Армении
Адвокат Арсен Бабаян (слева) и Вазген Сагателян в зале суда. Фото со страницы Арсена Бабаяна в Facebook* https://www.facebook.com/arsenbabayan.am/ (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России.)
09:14, 2 июня 2026
Суд смягчил меру пресечения критику властей Армении
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Фейки в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Волна фейков накрыла инфопространство Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Последние записи в блогах
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: Фото: www.donland.ru
02 июня 2026, 17:47
Житель Волгограда получил срок за комментарии о русских и азербайджанцах

Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 июня 2026, 13:02
Подозреваемые по делу о подкупе избирателей задержаны в Армении

Сотрудник Следственного комитета осматривает кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба ГСУ СКР по Ставропольскому краю
02 июня 2026, 12:03
Число госпитализированных после отравления в Пятигорске выросло до 59

Женщина на допросе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01 июня 2026, 22:27
Силовики заявили об отсутствии претензий к жене Присяжнюка

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше