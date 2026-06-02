Тема вывоза урожая вошла в агитацию ведущих партий Армении

Никола Пашинян выразил уверенность, что запрет на ввоз в Россию сельхозтоваров политизирован. Оппозиция обвинила правящую партию в открытии рынка для товаров из Азербайджана и Турции.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая лидеры ведущих партий Армении посвятили свои агитационные речи экономике. Оппозиционные силы связывают экономические трудности и внешнеполитические риски с личностью Никола Пашиняна, тогда как правящая команда делает акцент на развитии страны.

В течение последних суток основные политические силы Армении продолжили активную кампанию в Facebook*. "Кавказский узел" проанализировал публикации в Facebook* представителей правящей партии "Гражданский договор" и премьер-министра Никола Пашиняна, а также оппозиционных сил - "Сильной Армении", альянса "Армения" и "Процветающей Армении".

Пашинян сосредоточился на перспективах развития экономики страны

Правящая партия провела сегодня встречи с избирателями в Варденисе, Мец-Масрике, Чамбараке, Мартуни, Севане и других населенных пунктах Гегаркуникской области.

Одной из ключевых тем выступлений премьер-министра Никола Пашиняна стало экономческое будущее страны.

"Надо принимать новые решения, чтобы увеличить инвестиционные возможности вокруг озера Севан", - заявил он в ходе встречи с избирателями в Севане.

По словам Пашиняна, экономика Армении переживает трансформацию, и спрос на высококвалифицированных специалистов растет. "С открытием завода по производству искусственного интеллекта в Гагарине Армения выходит на новый технологический уровень", - сказал премьер-министр, общаясь с избирателями в Гагарине.

Отдельно Пашинян коснулся темы отремонтированных дорог и выхода из экономической блокады.

"Открытие дороги Ттужур-Навур наконец-то вывело Чамбарак из тупика и превратило его в перекресток", - подчеркнул Пашинян в Чамбараке. Он добавил, что снижение транспортных расходов на товары окажет существенное влияние на качество жизни.

В Цовагуге премьер-министр ответил на вопросы журналиста российской газеты "Известия". Короткое интервью с журналистом опубликовал Пашинян на своей странице в Facebook*.

На вопрос журналиста о том, как скоро может состоятся референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС, Пашинян ответил, что Армения еще не находится в статусе кандидата на членство в ЕС. "Сейчас такой вопрос не стоит, нет вопроса о референдуме", - ответил он журналисту.

Коснувшись вопроса о запрете ввоза сельскохозяйственной продукции в Россию, Пашинян заметил, что "это неправильные шаги, потому что такие меры настраивают людей против ЕАЭС". Пашинян также отметил, что возможно у некоторых компаний и есть проблемы с санитарными нормами, но в Армении соблюдают контроль за качеством выпускаемой продукции.

В завершении премьер-министр отметил, что несомненно качество товаров, поставляемых в страны ЕАЭС, имеет первостепенное значение, но ситуация политизируется и есть опасения, что это "создаст некоторые негативные моменты в Армении по отношению к ЕАЭС".

Оппозиция выразила уверенность, что перемены неизбежны

Оппозиционный блок "Сильная Армения" провел агитационную деятельность в Масисе. Основной акцент кампании блока остается на критике действующей власти и необходимости политических перемен.

Лидер блока Самвел Карапетян выразил уверенность, что Пашинян действует под давлением Ильхама Алиева. "Что бы Алиев сегодня ни сказал, Пашинян сделает это завтра.", - написал он на своей странице в Facebook*.

Лидер партии "Сильная Армения" выразил уверенность, что перемены неизбежны. "Никто не может остановить перемены", - заявил он.

Лидер "Альянса Армения" Роберт Кочарян продолжил строить кампанию на критике правительства и лично Никола Пашиняна. Сегодня он посетил город и общину в Тавушской области Берд и Ноемберян где встретился с избирателями. В Берде Кочарян также посетил храм и встретился со священнослужителями.

Представители партии Кочаряна подчеркнули на встрече с избирателями, что "Альянс Армения" поддерживает территориальную целостность Армении. "Они утверждают, что анклавы не имеют законного основания, но при этом считаются частью Азербайджана", - заявили они.

Отдельно представители "Альянса Армения" подчеркнули, что Армения может быть открыта для товаров из Азербайджана и Турции. "Они пытаются открыть наш рынок для азербайджанских и турецких товаров. Есть много вопросов, на которые нет разумного ответа", - сказал Кочарян во время выступления.

"За 10 лет моего правления никто не говорил о мире, потому что мир уже существовал. Люди говорят о мире, когда мир под вопросом или его нет", - заявил лидер партии, коснувшись темы мира в Армении.

По мнению Кочаряна, совершенно неправильно с точки зрения безопасности превращать Армению в город-государство. "Мы сделаем как раз наоборот", - сказал он.

Коснувшись судьбы пленных в Азербайджане, Кочарян выразил увереность, что "можно решить проблему заложников, только этого власти не хотят".

"Это правительство держит людей в токсичной атмосфере уже 5 лет, потому что таковы их взгляды. Им нужно смешивать людей, стравливать одних с другими и пользоваться ситуацией в своих интересах", - подытожил Кочарян.

Лидер партии Гагик Царукян с предвыборной кампанией посетил Масис, Арташат и Арарат.

В своей предвыборной программе он пообещал в течении следующих двух лет постепенно повысить минимальную заработную плату до 150 000 драмов (около 400 долларов).