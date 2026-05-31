Кавказский узел

23:59, 31 мая 2026

Лидеры ведущих партий Армении посвятили свои агитационные речи экономике

Кочарян на митинге в Ереване. Скриншот фото Armenia Today от 31.05.26, https://t.me/armtoday/103113.

Оппозиционные силы  связывают экономические трудности и внешнеполитические риски с личностью Никола Пашиняна, тогда как правящая команда делает акцент на развитии страны.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации 30 мая заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем, его оппоненты возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Одной из ключевых тем выступлений действующего премьер-министра Армении и лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна стала модернизация страны и технологическое развитие. 

«Армения сейчас находится на стадии технологического перехода", - заявил Пашинян, назвав его примером военный парад, который прошел 28 мая на площади Республики.

Мы в ближайшее время откроем железную дорогу не только в южном направлении, но и в северном направлении

Международные партнеры заявили, что Армения находится в месте, где проходит самый короткий путь с Запада на Восток, отметил Пашинян. "Этот путь проходит по Шираку, Лори и Тавушу. Это означает, что мы в ближайшее время откроем железную дорогу не только в южном направлении, но и в северном направлении", - заявил он.

Оппозиционный блок «Сильная Армения» сосредоточил агитационную деятельность в Ширакской области. Основной акцент кампании блока остается на критике действующей власти и необходимости политических перемен, что соответствует общей линии оппозиционного лагеря.

Лидер блока Самвел Карапетян, который провел сегодня встречу в Ереване выразил уверенность , что Пашинян "попытается фальсифицировать выборы". "Но полностью сфальсифицировать их он не сможет. Он не может позволить себе стать абсолютно нелегитимным руководителем", - заявил Карапетян.

Если это правительство останется, то экономика Армении будет в глубоком кризисе

Лидер «Альянса Армения» Роберт Кочарян продолжил строить кампанию на критике правительства и лично Никола Пашиняна. Экономическая тематика стала одной из центральных в его выступлениях.

«Если это правительство останется, то экономика Армении будет в глубоком кризисе. И это ради того, что один человек хочет сохранить свое кресло <...> Проблема не в нашем государстве и нашем народе, проблема в одном человеке. Нет Никола на посту, нет проблем в Армении», - заявил Кочарян.

Значительное место в риторике Кочаряна занимает тема безопасности и урегулирования отношений с Азербайджаном. Выступая перед сторонниками, он подчеркнул: «Я хорошо знаю и цену войны, и цену мира. Можете быть уверены, что Алиев не нападет на Армению, которой я управляю.  Мир будет неизбежен, гарантированный, достойный мир». В данном случае политик противопоставляет собственный опыт руководства нынешнему курсу властей, делая ставку на вопросы национальной безопасности.

"Альянс Армения" собрал сегодня многотысячный митинг на площади Свободы в Ереване.

Партия «Процветающая Армения» вела агитацию в Ванадзоре, сосредоточившись прежде всего на социально-экономической повестке.

Одним из главных лозунгов стало обещание борьбы с бедностью: «Бедность - наш враг, и мы победим ее!».

В других публикациях партия обещала «достойную пенсию и бесплатное образование», а также подчеркивала социальную ответственность государства.

«Долг государства, чтобы у молодой семьи был дом на родине», - заявила партия на своей странице в Facebook*.

Столько говорили, что принесли мир, а в итоге принесли экономическую войну с Россией

Лидер партии Гагик Царукян сделал акцент на внешнеэкономических вопросах и отношениях с Россией.

«Столько говорили, что принесли мир, а в итоге принесли экономическую войну с Россией»? - подчеркнул Царукян.

Руководитель предвыборного штаба партии Грачья Ростомян на своей странице в Facebook* усилил этот посыл, отметив: «Гагик Царукян сформулировал главный тезис этой агитационной кампании. Это чёткий сигнал нашему обществу и внешним партнерам. Внутренняя стабильность и мир гарантированы с "Процветающей Арменией"». В данном случае партия пытается позиционировать себя как силу, способную обеспечить одновременно стабильность, мир и предсказуемость внутренней политики.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
