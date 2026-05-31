Лидеры ведущих партий Армении посвятили свои агитационные речи экономике

Оппозиционные силы связывают экономические трудности и внешнеполитические риски с личностью Никола Пашиняна, тогда как правящая команда делает акцент на развитии страны.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации 30 мая заявил, что конец Нагорного Карабаха был неминуем, его оппоненты возложили на него ответственность за уступки на переговорах с Азербайджаном.

Одной из ключевых тем выступлений действующего премьер-министра Армении и лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна стала модернизация страны и технологическое развитие.

«Армения сейчас находится на стадии технологического перехода", - заявил Пашинян, назвав его примером военный парад, который прошел 28 мая на площади Республики.

Международные партнеры заявили, что Армения находится в месте, где проходит самый короткий путь с Запада на Восток, отметил Пашинян. "Этот путь проходит по Шираку, Лори и Тавушу. Это означает, что мы в ближайшее время откроем железную дорогу не только в южном направлении, но и в северном направлении", - заявил он.

Оппозиционный блок «Сильная Армения» сосредоточил агитационную деятельность в Ширакской области. Основной акцент кампании блока остается на критике действующей власти и необходимости политических перемен, что соответствует общей линии оппозиционного лагеря.

Лидер блока Самвел Карапетян, который провел сегодня встречу в Ереване выразил уверенность , что Пашинян "попытается фальсифицировать выборы". "Но полностью сфальсифицировать их он не сможет. Он не может позволить себе стать абсолютно нелегитимным руководителем", - заявил Карапетян.

Лидер «Альянса Армения» Роберт Кочарян продолжил строить кампанию на критике правительства и лично Никола Пашиняна. Экономическая тематика стала одной из центральных в его выступлениях.

«Если это правительство останется, то экономика Армении будет в глубоком кризисе. И это ради того, что один человек хочет сохранить свое кресло <...> Проблема не в нашем государстве и нашем народе, проблема в одном человеке. Нет Никола на посту, нет проблем в Армении», - заявил Кочарян.

Значительное место в риторике Кочаряна занимает тема безопасности и урегулирования отношений с Азербайджаном. Выступая перед сторонниками, он подчеркнул: «Я хорошо знаю и цену войны, и цену мира. Можете быть уверены, что Алиев не нападет на Армению, которой я управляю. Мир будет неизбежен, гарантированный, достойный мир». В данном случае политик противопоставляет собственный опыт руководства нынешнему курсу властей, делая ставку на вопросы национальной безопасности.

"Альянс Армения" собрал сегодня многотысячный митинг на площади Свободы в Ереване.

Партия «Процветающая Армения» вела агитацию в Ванадзоре, сосредоточившись прежде всего на социально-экономической повестке.

Одним из главных лозунгов стало обещание борьбы с бедностью: «Бедность - наш враг, и мы победим ее!».

В других публикациях партия обещала «достойную пенсию и бесплатное образование», а также подчеркивала социальную ответственность государства.

«Долг государства, чтобы у молодой семьи был дом на родине», - заявила партия на своей странице в Facebook*.

Лидер партии Гагик Царукян сделал акцент на внешнеэкономических вопросах и отношениях с Россией.

«Столько говорили, что принесли мир, а в итоге принесли экономическую войну с Россией»? - подчеркнул Царукян.

Руководитель предвыборного штаба партии Грачья Ростомян на своей странице в Facebook* усилил этот посыл, отметив: «Гагик Царукян сформулировал главный тезис этой агитационной кампании. Это чёткий сигнал нашему обществу и внешним партнерам. Внутренняя стабильность и мир гарантированы с "Процветающей Арменией"». В данном случае партия пытается позиционировать себя как силу, способную обеспечить одновременно стабильность, мир и предсказуемость внутренней политики.