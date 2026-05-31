13:04, 31 мая 2026

Директор школы в Армении отвергла версию о привлечении учителей к агиткампании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приглашение учителей на встречу с представителем правящей партии Армении было не применением админресурса, а уведомлением о возможности лично задать вопросы губернатору, объяснила руководитель школы в селе Бюракан.

Как писал "Кавказский узел", на фоне предвыборной кампании в Армении уже появлялись сообщения о злоупотреблении админресурсом правящей партией. Так, 15 мая бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах "Гражданского договора".

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

В преддверии визита губернатора Арагацотнской области в село Бюракан руководство местной школы призвало педагогический коллектив присутствовать на встрече с ним, сообщает сегодня News.am.

"Детям также было отправлено сообщение с призывом пойти на встречу с членами «Гражданского договора»", - пишет издание.

Издание «Hraparak Daily» сообщило сегодня со ссылкой на адресованное учителям голосовое сообщение, что руководитель школы "собирает людей на митинг".

"Директор поручает учителям отправиться на встречу с губернатором и его командой, отмечая в качестве бонуса, что там будет концерт. Административный ресурс? Нет, не слышали, они приходят на митинг «по собственной воле и с большой радостью»", - говорится в публикации.

На аудиозаписи руководитель школы просит учителей собраться около администрации села, чтобы встретить губернатора и членов его команды, пишет "Sputnik Армения". "Также будет много гостей. Уважаемые учителя, прошу вас тоже присутствовать", - приводит издание цитату из обращения.

Я оповестила их, что он приедет в село, чтобы они могли представить ему свои вопросы

Врио директора школы Варсеник Варданян, комментируя аудиозапись, пояснила изданию, что ее слова не были призывом. "Начнем с того, что я никого не призывала. У учителей есть вопросы к нашему губернатору, я оповестила их, что он приедет в село, чтобы они могли представить ему свои вопросы", - приводится в публикации ее объяснение.

Напомним, выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвала Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.

Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

