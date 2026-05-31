Директор школы в Армении отвергла версию о привлечении учителей к агиткампании
Приглашение учителей на встречу с представителем правящей партии Армении было не применением админресурса, а уведомлением о возможности лично задать вопросы губернатору, объяснила руководитель школы в селе Бюракан.
Как писал "Кавказский узел", на фоне предвыборной кампании в Армении уже появлялись сообщения о злоупотреблении админресурсом правящей партией. Так, 15 мая бывший омбудсмен Арман Татоян, возглавляющий список кандидатов от партии "Крылья единства", заявил, что студентов колледжа в Армавире обязали принять участие в предвыборном мероприятии в интересах "Гражданского договора".
13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.
В преддверии визита губернатора Арагацотнской области в село Бюракан руководство местной школы призвало педагогический коллектив присутствовать на встрече с ним, сообщает сегодня News.am.
"Детям также было отправлено сообщение с призывом пойти на встречу с членами «Гражданского договора»", - пишет издание.
Издание «Hraparak Daily» сообщило сегодня со ссылкой на адресованное учителям голосовое сообщение, что руководитель школы "собирает людей на митинг".
"Директор поручает учителям отправиться на встречу с губернатором и его командой, отмечая в качестве бонуса, что там будет концерт. Административный ресурс? Нет, не слышали, они приходят на митинг «по собственной воле и с большой радостью»", - говорится в публикации.
На аудиозаписи руководитель школы просит учителей собраться около администрации села, чтобы встретить губернатора и членов его команды, пишет "Sputnik Армения". "Также будет много гостей. Уважаемые учителя, прошу вас тоже присутствовать", - приводит издание цитату из обращения.
Я оповестила их, что он приедет в село, чтобы они могли представить ему свои вопросы
Врио директора школы Варсеник Варданян, комментируя аудиозапись, пояснила изданию, что ее слова не были призывом. "Начнем с того, что я никого не призывала. У учителей есть вопросы к нашему губернатору, я оповестила их, что он приедет в село, чтобы они могли представить ему свои вопросы", - приводится в публикации ее объяснение.
Напомним, выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. К ним допущены 17 партий и два блока. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвала Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.
Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство этих обещаний - просто популизм.
Партии "второй лиги", уступающие по числу сторонников основным оппонентам партии власти, в предвыборных программах анонсировали прекращение давления на церковь, реформу судебной системы и усиление безопасности страны, в том числе пересмотр условий мирного договора с Баку. Из этих четырех партий не все смогут попасть в парламент, спрогнозировали политологи.
Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе Армении. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
