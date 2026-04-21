Более 20 партий подали документы в ЦИК Армении для участия в выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня. Регистрация избирательных списков начнется 23 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля более десятка сторонников партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна были задержаны по обвинению в даче и получении избирательных взяток в городе Арташат, а на следующий день полиция задержала 17 сторонников Карапетяна на акции у Антикоррупционного суда в Ереване. Также 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия Армении с 13 апреля приняла заявки для участия в парламентских выборах от более чем 20 партий и объединений. Процесс приема заявок продлится до 18.00 23 апреля, регистрация избирательных списков политических партий и блоков будет проведена с 23 апреля до 3 мая, а период предвыборной агитации начнется 8 мая и продлится до 5 июня, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе ЦИК Армении.

Документы для участия в выборах подали, в частности, правящая партия партия "Гражданский договор", партия "Процветающая Армения" и блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном", куда входят партии "Новая эра", "Объединенные армяне" и "Сильная Армения".

Кандидатом в премьер-министры от партии "Гражданский договор" выдвинут действующий глава правительства Армении Никол Пашинян. Список кандидатов в депутаты парламента от партии "Процветающая Армения" возглавляет Гагик Царукян, список блока "Армения" - Роберт Кочарян. "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном" кандидатом на пост премьер-министра Армении выдвинула Самвела Карапетяна. Первый номер в избирательном списке партии - его сын Нарек Карапетян.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он по закону не может участвовать в выборах, указали армянские политологи.

Также участвовать в выборах намерены партия "Национальный прогресс", Христианско-демократическая партия, блок "Армения" с АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) и правоцентристская партия "Вперед", партии "Я против всех", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", "Демократическое объединение", "Республика", Меритократическая партия Армении, реформистская партия "Новая сила", партия "Кочари", партия "Реформисты", националистический блок "Шант", партия "Справедливость и Родина", Единая национальная конституционная партия, партия "Крылья единства", партия "Армянский национальный конгресс", партия "Айк" и Национал-социалистическая партия Армении.

"Кавказский узел" также писал, что партия "Армянский национальный конгресс" предложила кандидатом в премьер-министры бывшего депутата парламента Левона Зурабяна. Основателем и лидером партии "Армянский национальный конгресс" является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

У "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна нет кандидата в премьер-министры, партия предложила оппозиции консолидироваться вокруг предстоятеля Ширакской епархии Микаэла Аджапаяна. Аджапаян, осужденный по делу о призывах к захвату власти, находится с начала февраля под домашним арестом, прокуратура требует увеличить ему тюремный срок на полгода.