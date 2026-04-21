22:42, 21 апреля 2026

Более 20 партий подали документы в ЦИК Армении для участия в выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня.  Регистрация избирательных списков начнется 23 апреля. 

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля более десятка сторонников партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна были задержаны по обвинению в даче и получении избирательных взяток в городе Арташат, а на следующий день полиция задержала 17 сторонников Карапетяна на акции у Антикоррупционного суда в Ереване. Также 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. 

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Центральная избирательная комиссия Армении с 13 апреля приняла заявки для участия в парламентских выборах от более чем 20 партий и объединений. Процесс приема заявок продлится до 18.00 23 апреля, регистрация избирательных списков политических партий и блоков будет проведена с 23 апреля до 3 мая, а период предвыборной агитации начнется 8 мая и продлится до 5 июня, сообщили "Кавказскому узлу" в пресс-службе ЦИК Армении.

Документы для участия в выборах подали, в частности, правящая партия партия "Гражданский договор", партия "Процветающая Армения" и блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном",  куда входят партии "Новая эра", "Объединенные армяне" и "Сильная Армения".

Кандидатом в премьер-министры от партии "Гражданский договор" выдвинут действующий глава правительства Армении Никол Пашинян. Список кандидатов в депутаты парламента от партии "Процветающая Армения" возглавляет Гагик Царукян, список блока "Армения" - Роберт Кочарян. "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном" кандидатом на пост премьер-министра Армении выдвинула Самвела Карапетяна. Первый номер в избирательном списке партии - его сын Нарек Карапетян. 

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он по закону не может участвовать в выборах, указали армянские политологи.

Также участвовать в выборах намерены партия "Национальный прогресс", Христианско-демократическая партия, блок "Армения" с АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) и правоцентристская партия "Вперед", партии "Я против всех", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", "Демократическое объединение", "Республика", Меритократическая партия Армении, реформистская партия "Новая сила", партия "Кочари",  партия "Реформисты", националистический блок "Шант", партия "Справедливость и Родина", Единая национальная конституционная партия, партия "Крылья единства", партия "Армянский национальный конгресс", партия "Айк" и Национал-социалистическая партия Армении.

"Кавказский узел" также писал, что партия "Армянский национальный конгресс" предложила кандидатом в премьер-министры бывшего депутата парламента Левона Зурабяна. Основателем и лидером партии "Армянский национальный конгресс"  является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

У "Просвещенной Армении" Эдмона Марукяна нет кандидата в премьер-министры, партия предложила оппозиции консолидироваться вокруг предстоятеля Ширакской епархии Микаэла Аджапаяна. Аджапаян, осужденный по делу о призывах к захвату власти, находится с начала февраля под домашним арестом, прокуратура требует увеличить ему тюремный срок на полгода.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:47, 21 апреля 2026
Правозащитники помогли обеспечить перелет Муртазова в Армению
16:51, 21 апреля 2026
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан
Ален Симонян и Микаэл Маргарян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:50, 21 апреля 2026
Ален Симонян потребовал извинений у Микаэла Маргаряна
01:53, 21 апреля 2026
Вардану Гукасяну отказано в освобождении из СИЗО
Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:55, 20 апреля 2026
Заявление Пашиняна об оппозиции возмутило пользователей Facebook*
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Кот с рисунком усов на морде. Фото: defne heybeli / Unsplash.com
21 апреля 2026, 20:45
Картинки с котами привели сочинца к штрафу за нацистскую символику

Зелимхан Муртазов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 16:51
Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов смог покинуть Казахстан

Военнослужащий покидает воинскую часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21 апреля 2026, 14:05
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

Протестующие на проспекте Руставели, 20 апреля 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
20 апреля 2026, 23:32
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 509 дней подряд

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
