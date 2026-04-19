Две партии озвучили списки на парламентских выборах в Армении

Партия Армянский национальный конгресс предложила кандидатом в премьер-министры бывшего депутата парламента Левона Зурабяна. У "Светлой Армении" нет кандидата в премьер-министры, партия предложила оппозиции консолидироваться вокруг предстоятеля Ширакской епархии Микаэла Аджапаяна.

Как писал "Кавказский узел", более десятка сторонников партии "Сильная Армения" задержано по обвинению в даче и получении избирательных взяток. Партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах, так как приходят лишь получать зарплату, заявил премьер-министр на фоне дела против представителей "Сильной Армении".

Партия «Светлая Армения» объявила первых пять кандидатов в списке, с которым партия Эдмона Марукяна «Светлая Армения» готовится участвовать в предстоящих парламентских выборах. Эдмон Марукян, Карпис Пашоян, Шушан Авакян, Геворг Горгисян, Сурен Гюржинян.

По словам Марукяна, партия призвала оппозицию объединиться. "Мы выступили с предложениями, объяснили на примерах, мол, уважаемые оппозиционеры, перемены возможны, власть можно сменить посредством выборов, но для этого есть важное условие - должны быть одна власть и одна оппозиция. «Все обсудили и решили, что нет, должно быть много оппозиций и одна власть. В этих условиях произошло следующее: поскольку большой консолидации нет, в выборах участвуют многочисленные оппозиционные силы», - цитирует его слова News.Am.

Партия «Светлая Армения» не выдвинула кандидата на пост премьер-министра на общенациональных выборах, которые состоятся 7 июня, но предлагает рассмотреть кандидатуру предстоятеля Ширакской епархии, архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост президента. По словам лидера партии Эдмона Марукяна, поскольку оппозиция не может объединиться вокруг кандидата в премьер-министры, кандидатура архиепископа Микаэла на пост президента может стать отправной точкой для объединения оппозиции.

Также своих кандидатов представил Армянский национальный конгресс, основателем и лидером партии является первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

Возглавил список кандидатов зампред партии Левон Зурабян, он же является и претендентом партии на пост премьер-министра.

За ним следуют Арам Манукян, Татев Зорян, Самвел Абрамян, Аветис Авагян, Ева Адамян, Алексан Акобян, Арам Баграмян, Лилик Тарламазян, Мамикон Каноян, передает "Арменпресс".

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".