Аналитики оценили заявление Евросоюза о поддержке Армении

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Резкого разрыва экономических отношений Армении с Россией не будет, заявление главы Еврокомиссии о поддержке о пакете поддержки на 50 миллионов евро - сугубо политический жест, однако такие жесты будут и в будущем.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. 4 июня глава Еврокомиссии заявила, что ЕС готовит пакет поддержки Армении, включающий более 50 миллионов евро срочной финансовой помощи, также будут проработаны возможности поставок сельхозпродукции в Европу.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Введение Россией торговых ограничений в отношении Армении и заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о пакете помощи для страны прокомментировали 5 июня корреспонденту "Кавказского узла" политолог Сергей Бойко*, научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев и доктор географических наук, профессор, старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

Резкого разрыва связей Армении с Россией не будет, полагает Сергей Бойко*.

«В итоге сворачивание сотрудничества, если и произойдет, то постепенно. А от предложения провести референдум РФ ничего не выиграет. Это просто попытка навязать свою повестку», - считает он.

Главное же, что Армения перестанет быть транзитным хабом для поставок из ЕС в Россию, в которых заинтересована российская экономика, в том числе и ОПК

По словам политолога, действительно, товарооборот между Арменией и Россией по итогам 2025 года достиг 14 млрд долларов, что, по некоторым оценкам, обеспечивает 25% текущего ВВП страны. "Однако зависимость тут обоюдная, так как потеря поставок с/х-продукции из Армении, крепких напитков и других армянских товаров тоже скажется на России. Главное же, что Армения перестанет быть транзитным хабом для поставок из ЕС в Россию, в которых заинтересована российская экономика, в том числе и ОПК", - пояснил Бойко*.

По его мнению, все текущие действия российских официальных властей - это запоздалая попытка сохранить за собой «вассальное» государство. «Москва с трудом принимает тот факт, что Армения ею потеряна после того, как российские власти оставили ее один на один в противостоянии с Азербайджаном. Но когда нынешняя попытка "жёстко удержать" провалится из-за своей неподготовленности и топорности, официальная Москва снова смягчит свою позицию в отношении Еревана", - резюмировал Бойко*.

50 млн - это около половины месячного агроэкспорта Армении в РФ, отметил Александр Караваев.

"Это чисто политической жест, рассчитанный на ближайшие краткосрочные эффекты", - полагает он.

Армения сейчас не обладает преференциями в торговле с ЕС

По мнению исследователя, технически переориентировать в среднесрочной перспективе часть, предположим, четверть или пятую, аграрного экспорта Армении на страны ЕС возможно, но неизвестно, сколько это займет времени. "Нужно решить вопросы с логистикой. Это перевозка скоропортящихся грузов, аренда складов на дистанции от Турции до центральной Европы, переговоры с крупными европейскими сетевыми закупщиками, типа "Ашан", "Лидл", и так далее. ‎Главное, что необходимо им сделать, это вернутся к переговорам по ЗСТ с Евросоюзом, остановленным в начале 2012 года. Армения сейчас не обладает преференциями в торговле с ЕС", - пояснил Караваев.

В 2012 году председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу на встрече с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном заявил, что Евросоюз готов начать переговора по "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли", пишет АРКА.

Однако, по словам Караваева, текущие меры Россельхознадзора носят временный характер. "Армянский экспорт в РФ быстро восстановиться, когда будет принято решение снять запреты", - считает Караваев.

Что касается референдума, то этот вопрос сложнее, так как, по мнению собеседника, поставлен в зависимость от ответных решений Пашиняна. "Всё-таки не Москва была источником обострения, а скорее ищет варианты реагирования на этот кризис выбора пути. Он носит многослойный характер, и в основе это конфликт между ЕС и РФ. Нежелание Еврокомиссии вести диалог по взаимодействию зон свободной торговли, что на нынешнем этапе, понятно, невозможно. Парадокс ситуации в том, что Пашинян тоже не против референдума. Но потом, когда продвижение Армении в сторону ЕС будет более глубоким", - пояснил Караваев.

Просто молчать РФ не может, ведь тем самым размывается какая-то политэкономическая ценность ЕАЭС

Поэтому, считает он, если Пашинян не желает закручивать петлю этой конфронтации, лучше поставить мораторий на этой теме. "Определить дорожную карту взаимодействия с ЕАЭС и допустимые параметры взаимодействия с ЕС, не вступающие в конфликт с текущим режимом торговли и взаимодействия в ЕАЭС - это был бы оптимальный выход. А пока с точки зрения ЕАЭС речь идёт о том, что к декабрю будет выработан план реагирования, включая, возможно, модель выхода из организации. И референдум может стать практическим механизмом. ‎Просто молчать РФ не может, ведь тем самым размывается какая-то политэкономическая ценность ЕАЭС. Структура и общее пространство показали свои преимущества. А так получается, следуя логике Пашиняна, мы с вами, с ЕАЭС, но временно, до момента вступления в ЕС, то есть этот временный период в неизвестное количество лет ЕАЭС должен поддерживать Армению и координировать свою политику с Ереваном", - отметил Караваев.

Введение Россией ограничений это сигнал на будущее, полагает Алексей Гуня.

"Указание на то, что может быть в случае смены курса Армении в сторону ЕС», - сказал он.

Профессор полагает, что демонстрации поддержки Пашиняна со стороны ЕС решающего значения не будет иметь. "Я думаю, что большинство избирателей уже так или иначе определились, кого они будут поддерживать. И вот эта демонстрация ЕС особого такого перелома вряд ли здесь сможет добиться", - подчеркнул Гуня.

Эта маленькая страна может долгое время жить на эти бонусы

По его мнению, в случае переориентации Армении в сторону ЕС и свёртывания своей позиции в Евразийском союзе последствия могут быть гораздо более глубокими. "Это касается не только сельскохозяйственной продукции, поскольку, хотя Армения и имеет сельскохозяйственную продукцию как основной, скажем так, товар для на экспорт, тем не менее, важность Армении она больше геополитическая. И я думаю, что в случае действительно серьёзной переориентации в сторону ЕС Армения получит много других неожиданных бонусов. Но и минусы, конечно, при открытии границ с Турцией, при возможности получать европейские гранты, которые будут распределяться на разные другие отрасли, и не только сельскохозяйственные и, возможно, какие-то стратегические проекты. Эта маленькая страна может долгое время жить на эти бонусы", - пояснил Гуня.

По его словам, Россия уже сейчас требует ответа на то, как видит Армения своё будущее - с Евразийским союзом, либо с Европейским. "Поскольку инициированы, продолжаются и запланированы многие проекты, финансируемые Россией в основном по инфраструктуре, по различным другим проектам в области, скажем, горнодобывающей промышленности, электроэнергии и прочее. То есть эти долгосрочные проекты требуют как можно более ранней коррекции", - указал Гуня.

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